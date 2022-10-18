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長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

▲▼感冒,喉嚨痛,咳嗽,流鼻涕。（示意圖／CFP）

▲62%的確診患者表示，自己在染疫後一年半仍未完全康復。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情已持續3年，在許多國家都陸續放寬防疫限制的情況下，仍有很多確診過的民眾深受「長新冠」症狀所苦，但目前科學家尚未調查出具體成因和治療方法。最新調查研究顯示，長新冠的常見症狀高達24種，且62%的患者表示，自己在染疫後一年半仍未完全康復。

根據《紐約時報》報導，蘇格蘭一項針對3萬3281確診新冠肺炎患者、以及6萬2957名未染疫者的調查研究發現，較常出現的「長新冠」症狀高達24種，包含嗅覺與味覺異常、呼吸困難、疲勞、肌肉疼痛、心悸、胸痛，以及腦霧；且確診時症狀嚴重的患者，更容易出現多種長新冠症狀。

這項刊登在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上的研究，讓參與患者在6個月、1年和18個月後進行問卷調查，來分析長新冠的可能症狀與發展，結果也發現，嗅覺與味覺異常的狀況在確診後6至12個月能有所改善，但確診後6至18個月內，乾咳的症狀可能會變嚴重。

▲▼感冒,喉嚨痛,咳嗽,流鼻涕。（示意圖／CFP）

▲長新冠的常見症狀高達24種。（示意圖／CFP）

除此之外，在3萬1486名有症狀的確診者中，有6％的人在最近一次問卷中回覆自己根本沒有康復，另外42％的人僅部分康復。另外還有197名有連續填答問卷的患者表示，在第12個月後，有11％未康復、51％部分康復、39％完全恢復；令人感到訝異的是，這項數字在半年後，也就是確診後第18個月仍無變化，分別是11％、51％和38％，意即有62％的患者在染疫後一年半仍有長新冠症狀。

研究作者格拉斯哥大學（University of Glasgow）公共衛生學教授佩爾（Jill Pell）表示，研究結果再次表明了為長新冠患者提供支持的重要性，包含醫療、教育和就業等各層面，「新冠會在不同的人身上表現出不同的症狀，會對人的生活產生不止一種影響。」

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