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有人被埋！基輔大樓遇襲現場曝光　澤倫斯基：俄軍無法擊垮我們

▲▼烏克蘭首都基輔17日遭到神風自殺無人機襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲基輔大樓遇襲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔17日遭俄軍神風自殺無人機襲擊，數棟民宅毀損，其中一棟遇襲後爆炸，儘管有18人獲救，但至少有2人被埋在廢墟中。這是基輔連續第二個星期一被爆炸及空襲警報驚醒，總統澤倫斯基表示，「敵人可以攻擊我們的城市，但無法擊垮我們」。

▲▼烏克蘭首都基輔17日遭到神風自殺無人機襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

綜合衛報等外媒報導，基輔市中心舍甫琴科區一棟民宅大樓在俄軍神風自殺無人機發動攻擊後發生爆炸，緊急救援行動正在持續進行中，已知至少有2人被埋在廢墟下。17日上午，光是基輔就發生至少9起無人機襲擊，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，相關單位正努力核實傷亡統計數字。

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭俄羅斯神風無人機襲擊。（圖／路透）

▲爆炸發生後，烏克蘭當局正確認是否有人死亡。（圖／路透）

談及俄軍的最新無人機攻擊，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，「敵人（俄軍）整夜整日地恐嚇平民，用神風無人機和飛彈攻擊烏克蘭全境，基輔一棟居民大樓被擊中，敵人可以攻擊我們的城市，但無法擊垮我們，佔領者只會得到公正懲罰與子孫後代的譴責，我們一定會取得勝利」。

▼烏克蘭首都基輔爆炸發生後，一名男子倒在地上。（上圖／CFP）

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遇襲。（圖／CFP）

▼俄軍無人機來襲，烏克蘭武裝人員在空襲警報響起時進行躲避。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭俄羅斯神風無人機襲擊。（圖／路透）

烏克蘭駐愛沙尼亞大使貝塔莎（Mariana Betsa）也不斷透過推特更新基輔的最新狀況。她說，俄軍有15架無人機在接近基輔途中被摧毀，但有4架神風無人機抵達目標所在地，包括擊中民宅。

烏克蘭空軍表示，在17日凌晨3時30分起至6時50分之間，部隊在烏克蘭東部及南部擊落多架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）神風無人機，以及3枚巡弋飛彈。

▼ 基輔17日遇襲現場的殘骸。（圖／CFP）

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遇襲。（圖／CFP）

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