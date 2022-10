俄「鬼坦克」原地猛打轉！士兵下場曝光　無人機秒丟2炸彈

▲俄軍T-80BV坦克原地神秘打轉,士兵一走出就被擊斃。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭與俄羅斯軍隊持續在東部前線交戰,近來推特上流傳著一段「鬼坦克」影片,只見一輛俄軍坦克不斷在原地旋轉畫圈,將泥地畫出如神祕麥田圈一樣的圖案。在另外一段影片中可看到,有俄國士兵從坦克中走出,立刻就被烏軍的炸彈給炸死。

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. pic.twitter.com/xIX5pPMEAH