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變電站遭俄砲轟！　札波羅熱核電廠「最後一條外部電路」被切斷

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲札波羅熱核電廠17日再次被迫中斷所有外部供電。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯10日以來加強襲擊烏克蘭全境，17日上午更使用神風式無人機（kamikaze drone）轟炸基輔。烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）在Telegram發布聲明稱，由於變電所17日遭到俄羅斯砲擊，札波羅熱核電廠最後一條外部電力線路也被切斷，再次與國家電網斷連，只能使用廠內的柴油發電機組維持運作。

▲▼ 烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透）

▲烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）上周曾在一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透）

根據烏克蘭媒體「Ukrinform」報導，Energoatom在聲明中指出，由於俄羅斯軍方17日再次對烏克蘭控制領土內的變電站設施發動砲擊，導致札波羅熱核電廠（ZNPP）最後一條750千伏特（kV）的外部電力線路於凌晨3時59分時被斷開，完全與國家電網斷連。

聲明稱，由於電壓下降，核電廠關閉備用變壓器，並啟動自身的柴油發電機組維持電廠安全運作。聲明補充，另一條連接南烏克蘭核電廠與第聶伯羅夫斯卡間的750千伏特線路也被切斷，但暫不影響南烏克蘭核電廠運作。

Energoatom呼籲國際社會應盡速採取設施，促使歐洲最大的札波羅熱核電廠達成「非軍事化」，讓俄軍人員撤出廠區和安赫德市（Energodar）。

▲▼ 烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透）

▲札波羅熱地區近日遭受俄軍接連砲轟，引發核電廠安全隱憂。（圖／路透）

此前，俄羅斯於10日開始連續多天發射80餘枚飛彈，轟炸烏克蘭多地關鍵基礎設施，其中也包含連接札波羅熱核電廠的變電站，導致核電廠完全停電，只能靠柴油發電機組維持運轉，俄方更在12日阻止Energoatom向廠區運送新一批柴油，所幸外部電路隨後已在13日修復，恢復與烏克蘭國家電網連接的供電系統。

另據CNN報導，烏克蘭軍事組織16日指控，札波羅熱核電廠有一部分遭到車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）領導的武裝部隊所控制，「俄羅斯正在試圖盡速將札波羅熱核電廠與俄國電力系統連接起來…將乏核燃料儲存系統轉換為俄羅斯標準，並將所有核反應爐改裝為使用俄羅斯燃料零件。」

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