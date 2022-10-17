俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」實際死亡估逾20人　1槍手仍在逃中

▲俄軍訓練場發生槍擊掃射，據傳死亡人數超過20人。圖為俄羅斯預備役軍人在赴戰場前，9月27日於克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）集結。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部表示，靠近烏克蘭東北部邊境的一處俄軍基地15日發生「恐怖攻擊」，2名志願軍人在軍事訓練場受槍械訓練時朝其他同袍開槍，造成11人死亡，15人受傷。外媒最新報導稱，實際死亡人數達22人，是官方數據的2倍之多，且現場有第3名槍手，目前仍在逃中。

▲俄羅斯自願入伍的士兵在上戰場前就發生內鬥，開槍掃射同袍。（示意圖／路透）

根據《每日郵報》報導，俄羅斯國防部在事發後12小時才披露這起槍擊事件，2名志願軍士兵在與烏克蘭哈爾科夫州接壤的俄羅斯西部別爾哥羅德州一處軍事基地接受打靶射擊訓練，其中一人突然將機槍對準周圍的戰友，另一人則持其他武器開槍，隨後兩人都被狙擊手擊斃。據俄軍說法，這兩人都是來自某個的前蘇聯共和國的國民。

俄羅斯少數僅存的獨立媒體「SOTA」報導稱，實際槍擊傷亡已增至22人死亡、16人受傷，比官方公布的11死15傷更多，而且現場據傳還有第3名襲擊者事發後目前在逃中。烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）宣稱，兩名槍手是來自中亞國家塔吉克，在槍擊前就和其他志願軍人因宗教問題發生爭執。報導補充，塔吉克境內以穆斯林為主，俄羅斯約半數人則是信奉基督教的各種分支。

SOTA指出，被派到當地進行訓練的志願從軍者主要來自布良斯克州（Bryansk），至少1人來自莫斯科地區。別爾哥羅德州州長也表示，儘管許多士兵死傷，但其中並沒有別爾哥羅德州居民。俄羅斯國防部已經將此次事件定調為「恐怖攻擊」，一名目擊者表示，「他們就是走出去然後開始（開槍）。」目前烏克蘭並未宣稱對此事負責。

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