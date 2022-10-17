香港想打造「國際虛擬資產中心」　十月底發表政策宣言

▲香港。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波16日在網誌上透露，香港政府將在10月底登場的「金融科技周」發表有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，向全球業界展示港府推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景。

陳茂波提到，《十四五規劃》既把香港定位為國家的國際金融中心，也支持香港發展成為國際創新科技中心，香港金融科技發展蓬勃，有著充滿活力的生態系統，目前已有超過600家金融科技公司，其中有約三分之一來自海外，「它們的業務涵蓋移動支付、跨境理財、機械理財顧問、財富及投資管理、合規科技、虛擬資產交易等範疇。」

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



陳茂波指出，金融科技塑造了創新的商業模式，以更切合個人化需要且安全便捷的服務，提高金融業競爭力和更良好的消費者體驗。

陳茂波說，香港金融科技周將於10月31日至11月4日舉行，主題是「突破界限 共創非凡」，今年亦乘著第三代互聯網（Web3）及元宇宙等構思而加入新元素，包括將以先到先得的方式，以非同質化代幣（NFT）形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣，「代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，為來賓提供全新體驗，日後並可憑代幣優先參加其他行業活動。」

陳茂波強調，港府將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目，「政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示我們推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。」

陳茂波認為，總體而言，香港在基礎研究、人才培養、創科產業發展及應用方面都取得了一定的成績，整個創科環境及氛圍都有非常積極正面的轉變，且成效漸見，「但是，從前瞻部署角度來看，我們的創科發展仍存在不少須加強和補足的環節。我們要將創科發展放在更加突出的位置，進一步發揮好支撐和引領作用。」

陳茂波說，港府正為未來五至十年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。

陳茂波還說，香港的創科故事已經翻過起步加速的一章，接下來將會是努力全速飛躍的階段，「我們對此充滿拼勁、熱情和期盼，並已做好準備。這將有利於香港進一步增強發展動能，開拓新的經濟增長點，也讓香港能更好為實現中華民族偉大復興的事業作出貢獻。」