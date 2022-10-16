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大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大開幕　外媒曝大陸經濟深陷「麻煩」成習近平下任期挑戰

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲美媒在中共二十大會議前分析大陸經濟運行問題。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共第二十次全國黨代表大會（中共二十大），今（16）日在北京人民大會堂舉行，由總書記習近平發表總結中國共產黨過去五年政績及未來五年擘劃的二十大報告。在二十大會議召開前，美媒《CNN》報導稱，習近平在準備下個10年的掌權下，將面臨更多經濟挑戰。

▲▼中共二十大,20大。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大開幕。（圖／記者任以芳攝）

《CNN》報導，部分經濟學家近期預測，至2030年，大陸將取代美國成為全球最大經濟體。現在看來卻不大樂觀。習近平在準備第二個十年的掌權之際，面臨更多的經濟挑戰，包括不快樂的中產階級。如果他（習近平）不能讓經濟重回正軌，中國將面臨創新和生產力放緩及社會不滿情緒上升的問題。

美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院大陸問題專家道格表示，「30年來，中國一直走在一條給人們帶來巨大希望的道路上，但是，中國現在正陷入嚴重麻煩。」

報導稱，儘管習近平是大陸及其執政的共產黨所見過的最有權勢的領導人之一，但部分專家認為，他不能為大陸取得的驚人進步歸功於自己。研究大陸經濟的專家Sonja Opper表示，「習近平能夠利用前領導人釋放的持續創業運動和私營經濟的快速發展，不過，近年來，習近平的政策在大陸引起了一些巨大的麻煩。」

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲習近平在二十大後預計開啟新任期，經濟運行是執政重要挑戰之一。（圖／路透）

Sonja Opper指出，阿里和騰訊的整改導致行業銷售增長趨緩、打擊大陸最大的房地產開發商，引起中產階級的異議及小型銀行的財務惡化威脅數萬儲戶的生計等。

有專家分析，習近平希望建立起「消費和服務成為比投資和出口」更重要的驅動能量「新常態」模式，但是，包括「共同富裕」等遏制私營企業發展的措施，已將大陸經濟推入近四十年來最嚴重的危機之一。

分析人士稱，要讓大陸經濟重回高速增長及創新，習近平可能得再進行以市場為導向的改革，同時，習近平或更多地提升共產黨的民族主義思想，吸引愛國主義和錢包。

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