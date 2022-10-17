陸將緊縮對外開放經濟？　發改委：搞自給自足經濟是外界錯誤理解

▲二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者會。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者招待會，聚焦大陸能源發展、糧食庫存以及外資營商環境等問題。對於國內媒體認為，中國大陸減少對他國鐵礦石、原油、天油氣依賴，是否「以國內大循環為主體」？發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕指出，外界有聲音說中國要在對外開放上進行大幅收縮，搞自給自足的經濟，這種理解是錯誤的，中國早就和世界經濟深度融合，內外需市場本身是相互依存、相互促進的。

今日出席記者會有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹二十大後中國大陸新發展格局和高質量發展有關情況。

▲出席記者會有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕。（圖／記者任以芳攝）

今外媒《彭博社》現場提問指出，「中國政府將如何進一步減少對鐵礦石、原油、天然氣和大豆等外國進口資源的依賴，以實現更加自給自足的經濟？」

趙辰昕首先表示，「外界存在一些不同程度的認識和理解誤區。」他舉出，總書記習近平在黨的二十大報告中也指出，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

趙辰昕稱，國內外有一些聲音，認為「以國內大循環為主體」，就意味著中國要在對外開放上進行大幅收縮，甚至講要搞自給自足的經濟。這種理解是錯誤的。

趙辰昕指出，「總書記習近平多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。」

▲中國大陸官方重申大陸經濟政策是健康開放，絕對不搞封閉「國內大循環」。（圖／CFP）

趙辰昕進一步說，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟和國際體系深度融合，同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高，內外需市場本身是相互依存、相互促進的。

他表示，改革開放40多年來，中國大陸積極利用國內國外兩個市場兩種資源，促進國內大循環效率和質量提升。一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行「脫鈎斷鏈」、構築所謂的「小院高院」。但世界決不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作是人心嚮往。