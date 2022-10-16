香港特首「搶人才」　傳將「降稅、放寬簽證限制」

▲香港特首李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超將於19日發表首份《施政報告》，傳出為了吸引及挽留人才，將宣布放寬房地產稅、海外人士來港就業政策，以及簽證限制等。對此，香港政府回應，對於揣測沒有評論，但特首先前在介紹施政理念時，就已表明會推出「搶企業、搶人才」的政策。

根據《香港電台》報導，港府正考慮放寬非本地買家需要支付額外印花稅的規定，相關買家如果在香港持有物業3年或以上，日後若成功申請成為永久性居民，將可獲退還已支付的額外印花稅。

消息人士透露，為紓緩防疫措施致人才流失情況，港府也計劃為來自知名大學的畢業生，提供為期18個月的求職簽證安排，讓他們無條件來港就業。

另方面，香港現行的「一般就業政策」，要求公司從海外招聘人員時，須證明招聘的人士具備香港沒有的技能或知識。消息人士指出，港府計劃允許本地公司從香港招聘海外人才時，無需證明他們在香港無法尋找合適人選。

不過，消息人士也提及，相關資格只限於「人才清單」涵蓋的13個特定領域，包括資產管理、精算師、創新科技、數據科學、創意產業等。

對於上述報導，港府發言人表示，對於揣測一概不會評論，但特首先前就曾表示，會在本月19日宣讀的首份《施政政告》，闡述他的施政理念和政策，包含「搶企業、搶人才」方面的措施。