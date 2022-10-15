GDP高速增長結束？　陸官方坦言：面臨下行壓力「穩住經濟大盤」

▲二十大舉行首場發佈會，外媒聚焦大陸經濟走勢。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會開幕式將於16日登場，首場新聞發佈會今15日16時30分在人民大會堂舉行視訊新聞發佈會。針對外媒關注焦點，中國大陸經濟呈現疲軟態勢，未來五年是否把高增速當為目標或已經結束？對此，二十大新聞發言人孫業禮指出，受到新冠疫情和國際環境影響，他坦言「中國經濟面臨較大下行壓力。」但採取一系列措施後有穩住經濟盤，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。

《彭博社》指提問指出，「過去十年，中國經濟增長速度穩步放緩。今後五年中國還會把回到高速增長作為目標嗎？如果是的話，如何實現？或者說，中國經濟的快速增長已經結束了嗎？」

孫業禮首先分享一組數據，根據統計2013年至2021年，中國國內生產總值年均增長6.6%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體3.7%的平均增長水平，對世界經濟增長的平均貢獻率超過30%。

他說，「作為世界第二大經濟體，在擁有這麼大體量之後，在轉向高質量發展進程中，還能保持這樣的增長速度，也是非常難得的。」

▲二十大發佈會發言人指出，疫情影響下，「中國經濟面臨較大下行壓力」，但整體向好 。（圖／記者任以芳攝）

孫業禮表示，增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標。黨的十八大後，黨中央作出我國經濟發展進入新常態的重大判斷，明確我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。我們不簡單以生產總值增長率論英雄，而是著眼從根本上解決經濟長遠發展問題。

他進一步指出，這十年，我國經濟發展的平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，經濟發展邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。

孫業禮稱，「受到新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力。」我們採取一系列有力有效措施，穩住了經濟大盤，鞏固了企穩向好趨勢。相比而言，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，中國仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。

最後，他強調，綜合判斷，中國發展仍具有諸多有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。下一階段，我們將按照黨的二十大確定的行動綱領和大政方針，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌發展和安全。我們將繼續深化供給側結構性改革，著力擴大有效需求，切實保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，持續加大穩就業政策實施力度，扎實做好民生保障工作，保持經濟運行在合理區間。