「台灣沒事惹中國幹什麼」　他喊話習近平：把台獨份子看作中國人

▲習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）16日在北京人民大會堂登場，國家主席習近平發表政治報告時，在台灣議題上表示不承諾放棄使用武力。對此，中廣董事長趙少康表示，兩岸絕不能使用武力，呼籲北京要把台獨份子看作中國人，如此習近平曾說「中國人不打中國人」，那何必動武；而面對這麼強大的中國，台灣沒事去惹他幹什麼。

對於習近平稱不放棄武力犯台，趙少康受訪表示，兩岸絕不能使用武力，一旦使用就回不了頭；習近平說不使用武力不是針對廣大台灣人民，而是針對少數外國勢力跟台獨份子，但習怎麼知道他打的是台獨份子，還不是台獨份子，飛彈跟砲彈不長眼睛，所以無論如何，兩岸不能兵戎相見。

趙少康說，主張台獨的還是少數，為了少數對台灣用兵、用武，讓大多不主張台獨的人上戰場，不是兩岸該有的做法，所以還是勸習近平不可對台動武。

趙少康也提及，習近平說中國人不打中國人，「就算少數台獨份子，你也要把他當成中國人，不能說我不是中國人，就打你啊」，從北京的角度，要把他（指台獨份子）看作中國人，而既然中國人不打中國人，談什麼動用武力。

趙少康再強調，所以不管到什麼地步，都不該使用武力；兩岸如果在軍事上不斷發展，對兩岸都是災難，好好用在民生不是比較好嗎。

對於習近平的說法是否讓民進黨撿到槍，趙少康認為，習近平這次發言不是新鮮的講法，習只是說基本上中國人不打中國人，但絕不放棄武力犯台。這次習近平講了1小時50分左右，台灣只是一小部分，中國事情太多了，包括經濟受到各種影響、疫情清零、房地產崩盤等問題，台灣僅是眾多問題中的一個問題，台灣不必把自己優先順序提到那麼高。

趙少康說，本來他（指中國）覺得你（指台灣）不惹事，他也不想碰你，「很多事情要處理，你沒那麼緊急」，我們自己不要把台灣問題，變成北京很緊急、必須要處理的問題，面對這麼強大的中國，沒事去惹他幹什麼。