解讀20大　學者范世平：反獨促統無新意「裡子面子雙輸」

▲學者范世平點評20大內容。（資料照／記者陳政錄攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國共產黨第二十次全國代表大會16日上午舉行，中共中央總書記習近平花了2小時宣讀政治報告，並觸及台灣議題，強調「堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」等語；對此，台師大東亞系教授范世平接受《ETtoday東森新媒體》訪問指出，習近平對於「反獨促統」的論述沒有新意，儘管不斷強調「反獨與反外部勢力」，但不願意面對美國對台有實質影響力的「面子」問題，加上沒有台灣人想統一的「裡子」問題，兩者雙輸。

台灣議題被放在20大報告第13項「堅持和完善『一國兩制』，推進祖國統一」，其中段落提及，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」。

對此，長期研究中共對台政策的范世平受訪表示，習近平今年宣讀政治報告的時間，從過去3個小時縮短為2個小時，且席間頻頻咳嗽、喝水，顯示他的身體可能不好，此外，主席團中有許多江澤明時代的人，顯示習的權力沒有想像中這麼穩固。

至於20大當中關於台灣議題的論述，范世平直言，包括提到外部勢力、強調和平統一等內容，都是中共一貫的立場，中共非常不希望台灣問題國際化，所以提出「台灣問題是中國人自己的事」等說法，喊話外國人不要插手，然而，習近平對台文攻武嚇，其作法反而恰恰成為台灣問題國際化的推手，因此才會被稱為「總加速師」。

范世平表示，台灣問題從1949年後，就是由美國強勢介入主導，台灣問題攸關著美國的國家利益，過去美國採取戰略模糊，是因為尊重、為了經濟利益想要討好中國，然而，面對中國步步進逼的威脅，過去戰略模糊就因此逐漸轉向戰略清晰，這是非常現實的問題。

此外，對比過去整體報告「急港緩台」的論述方向，今年似已發生變化，范世平說，對中共來說，香港已經是完全掌控的囊中之物，因此不是問題、不需要談了，而今天其還願意談台灣，代表台灣還沒有統一，這也給台灣一個警訊：若中共用《國安法》鎮壓台灣後，恐怕是「連談都不想談你」。

范世平並談及，從此次報告內容可發現，中共仍然沒有看清楚台灣問題，一者中共從來沒有實質統治過台灣，而美國對台灣是有實質影響力的，甚至可以影響總統大選，但中共仍然不願意面對現實，這是不願意面對現實的「面子」問題，也是自打臉；二者在「裡子」方面，台灣人民也沒有想要跟中國大陸統一。