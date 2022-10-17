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習近平20大報告　各國學者反應一次看

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

中央社

中國共產黨第20次全國代表大會（20大）16日在北京召開，中共總書記習近平發表政治報告，前後約2小時。以下是路透社整理學者對於習近平報告的一些初步反應。

● 韓國首爾延世大學國際學研究所中國研究教授魯樂漢（John Delury）

「習近平雖顯得理直氣壯，但這次講話給人的印象仍不若5年前那樣滔滔不絕（而且幸好短得多）。不像（5年前）自信步入他肯定擁有的第2任期，習近平在這次大會將走進未知領域，一種沒有時限、至高無上的統治。」

「基於當局堅守日益不受歡迎的COVID清零政策所引發的經濟和社會壓力，對許多中國公民來說，習近平的講話可能聽起來是在辯護，堅稱黨謹記他們的最佳利益。這段講話的核心概念看起來是『安全』，習近平以多種方式運用這個詞彙，證明他的對外政策、經濟、公共衛生作法正當。」

「毛澤東向人民承諾變革，鄧小平承諾富裕，習近平則承諾讓他們安全。」

● 新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）

「習近平最關注的顯然是安全。據他所述，中國面臨許多危險，國家好比處在戰爭狀態，而他是救世主。藉由這種論述，他能讓人們團結圍繞著他。」

「過去中國領導人把他們的合法性建立在提供經濟成長的能力之上，現在經濟放緩，習近平試圖把合法性的基礎從經濟成長轉為安全，而他可以是拯救和保護中國的那個人。」

● 香港大學金融學教授陳志武

「（習近平講話的）一項顯著改變就是不再強調經濟發展和經濟改革。」

「從14大到19大，經濟發展每次都被明確稱為黨的核心使命，然而這一次沒有這樣提，重點反而是在『完整』和『全面』的發展。換言之，不只是經濟發展，黨還將致力於政治、社會、環境和文化的發展。」

● 澳洲雪梨麥考瑞大學（Macquarie University）安全及犯罪學系教授季北慈（Bates Gill）

「這段講話表明『持續性』和全速前進，看起來幾無暗示會調整政策，即使國內經濟和國際關係正面臨愈來愈強的逆風。」

「然而這本來就不是場政策演說，而是要讚頌過往成就、充分顯露對黨及其所選擇道路的信心，以及督促黨員更努力向前。在他打破最近的慣例，試圖無限期掌權之際，（這次講話）是要讚美黨以及─從本質上來說─他的領導。」

● 英國倫敦智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）研究員巴頓（Charles Parton）

「創新與教育向來是習近平心中之首，但這次報告看起來更為強調。尤其鑒於美國採取措施限制與中國的科學和技術合作，對中國來說，產出自己的科學和技術已變得重要許多。」

● 華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國商務與經濟高階顧問兼主任甘思德（Scott Kennedy）

「習近平理直氣壯地為中共當前國內和國際上的一切作法辯護…最顯著的主題是，他強調從現代化到外交、社會主義等公共事務諸多要素上，發展獨特的『中國式』作法。」

「習近平希望中共、中國、國際體系走上一個非常不同的方向，而非美國與西方過去這個世紀所奠定的方向。」

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲習近平發表政治報告。（圖／路透）

● 英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）亞太計畫中國議題高級研究員于潔（Yu Jie）

「在第20次全國代表大會報告中，針對台灣的用語已經修正，反映中國共產黨高層領導人的語氣和政策改變。除了『和平統一』的傳統詞彙，也加入針對台灣更為鷹派的用語，如『決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項』。習近平也提到『解決台灣問題是中國人自己的事』，藉此進一步警告被視為干預台灣事務的美國和其他西方盟國。」

● 新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）

「我認為沒什麼真正特出的新意也很引人注目，某種意義上它符合如下想法：外面這個世界如習近平所說不穩定又危險，他希望用穩定來描述中國和他的領導。」

「我的確注意到對於安全的討論，這不讓人驚訝，因為在數道陣線上，中國如今要擔心的事比5年前多得多。」

「首先，與美國的競爭變得更加激烈，其次還有圍繞烏克蘭戰爭以及習近平支持（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）的不確定性。當今世界看起來比5年前有更多爭論，除了COVID，也有供應鏈問題，其中還穿插美國努力限制中國取得技術。所以在安全方面，中國今天要擔心的事比5年前多得多。」

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