　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NHK播報中國20大！習近平一出現「秒被蓋台」　稱：信號異常

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平16日發表政治報告。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中共16日起召開第20次全國代表大會（中共20大），各國媒體紛紛關注，總書記習近平同時也發表了政治報告。日本電視台NHK的海外頻道也報導了相關新聞，然而在中國大陸的NHK卻在播放該新聞時遭到蓋台，畫面瞬間只剩「信號異常，馬上回來」等8個大字，難免引人猜疑。

根據《日本放送協會》報導，NHK為增進世界對日本的了解，特別設置了海外頻道「NHK World Premium（NHKワールド・プレミアム）」，目前已在全球170多個國家與地區播出。該頻道16日播報午間新聞時，其中一則新聞正是中共20大會議，不過卻發生讓NHK大傻眼的情況。

當時主播剛念完稿頭，新聞畫面隨即出現習近平發表演說的片段，然而下一秒頻道卻瞬間被蓋台，並留下「信號異常」等大字。

事實上，在中國播放的各外國電視台內容隨時都會被當局審視，而在20大舉行的關鍵時刻，廣電總局更是時時繃緊神經，不敢大意。NHK被蓋台也足以顯示，北京當局對於外國媒體的相關報導的確抱持「高度關注」。

對此，有移居大陸的日本網友則表示，「只要是住在中國的人都知道，不只是NHK，所有來自各國的電視台，在中國經常會出現訊號中斷，並不是這次第20次全國代表大會才出現的情形。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」　38歲剩6歲心智
快訊／共伴效應發威！　7縣市豪大雨特報
百齡橋下泡水車慘！滿車爛泥還有死魚　他含淚：只能報廢
直擊百齡橋下慘況！　25.8萬黃牌重機淪泡水車
台積電越跌越買！股民激增逾55萬　專家示警了
快訊／土石流警戒擴大至75條！　北市4區「紅黃警戒」
快訊／高大成收「恐嚇私訊」：全家給我殺
快訊／股匯雙殺！　新台幣貶破32元
《全明星》脫口3句挨轟「太囂張」！　男星道歉：的確有些超過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NHK播報中國20大！習近平一出現「秒被蓋台」　稱：信號異常

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」　重新學做人卻剩6歲心智

BioNTech執行長曝「癌症疫苗」已有突破！　有望2030年前問世

習近平將進入第3任　華郵：美國應反思政策

英首相危機！傳上百議員醞釀逼宮　擬本週拉特拉斯下台

3年70億隻松葉蟹消失！　阿拉斯加取消捕撈曝駭人真相

普丁犯4大錯誤！　前美軍駐歐司令：明年夏季烏軍收復克里米亞

伊朗「最殘暴監獄」遭縱火　至少4死61傷

烏東頓巴斯2城鎮激戰中　澤倫斯基：面臨最艱困挑戰

巴黎示威抗議物價飆漲　諾貝爾文學獎得主也上街

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

NHK播報中國20大！習近平一出現「秒被蓋台」　稱：信號異常

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」　重新學做人卻剩6歲心智

BioNTech執行長曝「癌症疫苗」已有突破！　有望2030年前問世

習近平將進入第3任　華郵：美國應反思政策

英首相危機！傳上百議員醞釀逼宮　擬本週拉特拉斯下台

3年70億隻松葉蟹消失！　阿拉斯加取消捕撈曝駭人真相

普丁犯4大錯誤！　前美軍駐歐司令：明年夏季烏軍收復克里米亞

伊朗「最殘暴監獄」遭縱火　至少4死61傷

烏東頓巴斯2城鎮激戰中　澤倫斯基：面臨最艱困挑戰

巴黎示威抗議物價飆漲　諾貝爾文學獎得主也上街

邊境解封每日入境人次倍增達1萬1000人　有症狀旅客佔0.12%

LIVE／未坐鎮防災挨轟！　柯文哲視察堤外停車、水門開啟狀況

限店芋頭甜點要吃！超人氣「芋品專賣店」插旗台中　連3天買1送1

快訊／蘇貞昌下令「濕冷季緊盯疫情、流感」：備妥藥物安全存量

轟柯文哲「腦子只有民眾黨沒有市民」　陳時中競辦尋找台北市長

男友常忘帶手機！閨蜜一面倒「一定有鬼」　她搜N次包包傻了

二十大開幕當天陸增716例　北京增15例「距大會堂僅4公里」

LCK勇奪三個小組第一　世界賽八強組合：T1大戰RNG、Gen.G迎來內戰

柯爾真王牌！7局好投率洋基系列賽扳平　明一場決生死

長榮老總吟詩也沒用！　航海王信心崩潰摜137.5元跌停

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

國際熱門新聞

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

去夜店遭綁架　女被關狗籠20天凌虐

土耳其丟包92名全裸難民　希臘怒批「文明之恥」

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

拜登祭制裁　中國半導體一夕斬首

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

27歲男「對精液過敏」　慘禁慾10年！

3年70億隻松葉蟹消失！　駭人真相曝

馬斯克：俄試圖扼殺烏克蘭星鏈網路

她坐窗邊想跳樓　被消防員踹回房內

殺豬變殺人！　英女受邀獵野豬慘被打死

俄：在幾個地區擊退烏軍進攻

普丁4大錯誤！前美軍高官：明年夏季烏軍收復克里米亞

韓淫魔性侵12童關15年！　「出獄前1天」被判繼續關

更多熱門

相關新聞

他看20大！喊話習近平「把台獨份子看作中國人」

他看20大！喊話習近平「把台獨份子看作中國人」

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）16日在北京人民大會堂登場，國家主席習近平發表政治報告時，在台灣議題上表示不承諾放棄使用武力。對此，中廣董事長趙少康表示，北京要把台獨份子看作中國人，既然習近平曾說「中國人不打中國人」，那何必動武；而面對這麼強大的中國，台灣沒事去惹他幹什麼。

解讀20大　學者范世平：反獨促統無新意「裡子面子雙輸」

解讀20大　學者范世平：反獨促統無新意「裡子面子雙輸」

習近平20大　各國學者反應一次看

習近平20大　各國學者反應一次看

20大登場！國軍無偵獲共機逾越海峽中線　圍台軍演後「最低力道」

20大登場！國軍無偵獲共機逾越海峽中線　圍台軍演後「最低力道」

習近平不放棄武統台灣　朱立倫：意圖破壞中華民國絕對反對到底

習近平不放棄武統台灣　朱立倫：意圖破壞中華民國絕對反對到底

關鍵字：

日韓要聞20大習近平

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

去夜店遭綁架　女被關狗籠20天凌虐

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面