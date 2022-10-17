NHK播報中國20大！習近平一出現「秒被蓋台」　稱：信號異常

▲中國國家主席習近平16日發表政治報告。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
中共16日起召開第20次全國代表大會（中共20大），各國媒體紛紛關注，總書記習近平同時也發表了政治報告。日本電視台NHK的海外頻道也報導了相關新聞，然而在中國大陸的NHK卻在播放該新聞時遭到蓋台，畫面瞬間只剩「信號異常，馬上回來」等8個大字，難免引人猜疑。
根據《日本放送協會》報導，NHK為增進世界對日本的了解，特別設置了海外頻道「NHK World Premium（NHKワールド・プレミアム）」，目前已在全球170多個國家與地區播出。該頻道16日播報午間新聞時，其中一則新聞正是中共20大會議，不過卻發生讓NHK大傻眼的情況。
當時主播剛念完稿頭，新聞畫面隨即出現習近平發表演說的片段，然而下一秒頻道卻瞬間被蓋台，並留下「信號異常」等大字。
中国では、NHKの海外向けテレビ放送で、共産党大会について伝えた際、カラーバーとともに「信号の異常」などと表示され、放送が一時中断されました。— NHKニュース (@nhk_news) October 16, 2022
当局が外国メディアの報道について神経をとがらせていることがうかがえます。https://t.co/64NpmfWIs7#nhk_video pic.twitter.com/ND7DC3mOln
事實上，在中國播放的各外國電視台內容隨時都會被當局審視，而在20大舉行的關鍵時刻，廣電總局更是時時繃緊神經，不敢大意。NHK被蓋台也足以顯示，北京當局對於外國媒體的相關報導的確抱持「高度關注」。
對此，有移居大陸的日本網友則表示，「只要是住在中國的人都知道，不只是NHK，所有來自各國的電視台，在中國經常會出現訊號中斷，並不是這次第20次全國代表大會才出現的情形。」
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