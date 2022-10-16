　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園，能有個舒適的居住環境，15日電氣工會志工至安南區修繕，台南市勞工志願服務協會則前往下營區協助修繕戶搬運家具，16日做工行善團志工在尼莎颱風來襲之際，仍兵分兩路，分別前往下營區和安南區施工修繕。

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連續兩日的修繕也有多組家庭志工參與，而在15日電氣工會修繕時，杜文寶理事長胞妹也帶飲品前來慰勞，台南市總工會陳水林理事長等人相邀帶粽子、香蕉、飲料來為志工加油打氣，讓修繕更添溫馨。

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營區王姓修繕個案居住的房子屋齡老舊、年久失修，做工行善團從9月初開始施工，由泥水、電氣、金屬、鋁製品、木工和油漆工會陸續接力，至今已完成屋頂搭建、鋁門窗安裝、電線配置及燈具安裝施工，廚房、浴室天花板塑膠板、隔間牆壁美化板施工、和浴室防水處理等作業。今日泥水工會志工再次來到案家，進行廚房、浴室牆壁、地坪磁磚施工，16日陳秋宏議員特地帶飲品到場關心，台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香也送餐點慰勞志工。

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區的80歲高齡蔡老翁喪偶，獨自居住在老舊房屋，子女經濟狀況亦不佳無法協助修繕，目前生活仰賴每月的老漁津貼。家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，「做工行善團」修繕團隊在評估後，10月初陸續由電氣志工進行斷電以便後續施工作業，泥水志工協助拆除，金屬志工搭建屋頂鐵板，木工志工進行屋頂瓦條處理施工，泥水工會修補屋瓦，鋁製工會進行門窗丈量，昨日及今日電氣志工協助電線配置、燈具、衛浴安裝施工，木工工會進行天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板、房門重新安裝施工，木工工會顧問邱昭勝也帶飲品前來關懷。

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局做工行善志工團隊經常有家庭成員一起出動做公益，15日電氣工會志工張世明(父)、張廷宇(子)與林瑞珍(父)、林永富(子)兩對父子檔及劉忠義、黃麗卿賢伉儷一起前往安南區協助修繕，今日木工工會有田政仕、黃麗娜賢伉儷至安南區，泥水工會有謝孟峰、林宜靜及鄭寿文、陳慧貞2對夫妻檔至下營區進行修繕，而對父子檔來說更是學習技藝與傳承的好機會。

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，感謝「做工行善團」修繕志工夥伴的付出，不論面臨什麼樣的天氣都不減服務熱忱，只為讓弱勢案有個能安心居住的家，一起落實市長「希望家園」讓弱勢家庭享安居。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
郁方還原「登山女神餐會」鴻門宴　K先生幫募款　赴約全是妻朋友
烏俄戰爭升級？陸外交部發「烏克蘭撤僑」通知
曹格認婚姻亮紅燈！　曝「壓垮夫妻關係」最後稻草
他靠勞退「月領5萬元」　祕訣就1招
快訊／汐止災情頻傳　新北市府「開放全區紅黃線、學校」停車
暴風雨何時停？下波「冰豪雨彈」降剩20°C　一周天氣出爐
快訊／侯友宜勘災伯爵山莊　緊急下令了
北市百齡橋下成「大型泡水場」！汽車遭淹半身　車主全崩潰
快訊／被議員罵爆！柯文哲回台北「緊急新增行程」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

2.0轉型動起來！中小企業冠全台　彰化招商引資破兆元

邊境解封泰國首發團搶頭香來台　造訪日月潭獲日管處熱情歡迎

台南防疫備受肯定　台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

千人封茶為南投茶博畫句點　9天吸80萬人潮、銷售額1.6億創新高

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

2.0轉型動起來！中小企業冠全台　彰化招商引資破兆元

邊境解封泰國首發團搶頭香來台　造訪日月潭獲日管處熱情歡迎

台南防疫備受肯定　台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

千人封茶為南投茶博畫句點　9天吸80萬人潮、銷售額1.6億創新高

為何習二十大報告口頭未提「九二共識」　兩岸學者這樣解讀

這味很秋天！2步驟一鍋煮「鮭魚栗子炊飯」　懶人料理太香了

U23／林振瑋對日本火球連發　飆生涯最速159公里

LIVE／尼莎「增強中颱」轉彎飄移！陽明山灌雨破表　氣象局最新說明

鼓勵他買老公寓！45歲同事喊3年後退休　爽曝「月入可10萬」

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

許芳宜《我心我行》邀孫翠鳳助陣　讚歌仔戲「真人版漫威野台英雄」

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

影／取消輔選行程！陳時中衝康樂隧道勘災　前市議員痛罵柯文哲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

爆料「局長夫人」干政

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

台中通過地方稅加計利息分期繳納辦法

南消啟發防火防災興趣種子

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

更多熱門

相關新聞

台南毛小孩音樂超吸睛

台南毛小孩音樂超吸睛

太萌了！中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，16日在中西區河樂廣場舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱，鼓勵領養代替購買，並指出台南遊蕩犬六都第一，呼籲政府重視改善。

北市內湖多處積水　康湖隧道旁路基坍塌

北市內湖多處積水　康湖隧道旁路基坍塌

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

暴雨炸北台　首日農損117萬「宜蘭的薑」受損最嚴重

暴雨炸北台　首日農損117萬「宜蘭的薑」受損最嚴重

景美溪水位暴漲　籃球場可泛舟

景美溪水位暴漲　籃球場可泛舟

關鍵字：

尼莎颱風台南愛心志工修繕

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

全台各縣市停班課一覽　宜蘭4校停班課

新北河堤淹了！永和人曝「大型泡湯1幕」

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面