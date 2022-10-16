尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

▲台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，修繕腳步不因假日而停歇，希望能幫助弱勢家庭早日建築希望家園，能有個舒適的居住環境，15日電氣工會志工至安南區修繕，台南市勞工志願服務協會則前往下營區協助修繕戶搬運家具，16日做工行善團志工在尼莎颱風來襲之際，仍兵分兩路，分別前往下營區和安南區施工修繕。

連續兩日的修繕也有多組家庭志工參與，而在15日電氣工會修繕時，杜文寶理事長胞妹也帶飲品前來慰勞，台南市總工會陳水林理事長等人相邀帶粽子、香蕉、飲料來為志工加油打氣，讓修繕更添溫馨。

下營區王姓修繕個案居住的房子屋齡老舊、年久失修，做工行善團從9月初開始施工，由泥水、電氣、金屬、鋁製品、木工和油漆工會陸續接力，至今已完成屋頂搭建、鋁門窗安裝、電線配置及燈具安裝施工，廚房、浴室天花板塑膠板、隔間牆壁美化板施工、和浴室防水處理等作業。今日泥水工會志工再次來到案家，進行廚房、浴室牆壁、地坪磁磚施工，16日陳秋宏議員特地帶飲品到場關心，台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香也送餐點慰勞志工。

安南區的80歲高齡蔡老翁喪偶，獨自居住在老舊房屋，子女經濟狀況亦不佳無法協助修繕，目前生活仰賴每月的老漁津貼。家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，「做工行善團」修繕團隊在評估後，10月初陸續由電氣志工進行斷電以便後續施工作業，泥水志工協助拆除，金屬志工搭建屋頂鐵板，木工志工進行屋頂瓦條處理施工，泥水工會修補屋瓦，鋁製工會進行門窗丈量，昨日及今日電氣志工協助電線配置、燈具、衛浴安裝施工，木工工會進行天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板、房門重新安裝施工，木工工會顧問邱昭勝也帶飲品前來關懷。

勞工局做工行善志工團隊經常有家庭成員一起出動做公益，15日電氣工會志工張世明(父)、張廷宇(子)與林瑞珍(父)、林永富(子)兩對父子檔及劉忠義、黃麗卿賢伉儷一起前往安南區協助修繕，今日木工工會有田政仕、黃麗娜賢伉儷至安南區，泥水工會有謝孟峰、林宜靜及鄭寿文、陳慧貞2對夫妻檔至下營區進行修繕，而對父子檔來說更是學習技藝與傳承的好機會。





王鑫基局長表示，感謝「做工行善團」修繕志工夥伴的付出，不論面臨什麼樣的天氣都不減服務熱忱，只為讓弱勢案有個能安心居住的家，一起落實市長「希望家園」讓弱勢家庭享安居。