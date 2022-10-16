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台南毛小孩音樂超吸睛　民眾戴萌寵同樂

▲中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪並在現場彈吉他獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

太萌了！中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，16日在中西區河樂廣場舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱，鼓勵領養代替購買，並指出台南遊蕩犬六都第一，呼籲政府重視改善。

▲中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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蔡宗豪表示，近年國人飼養寵物作伴日益增加，尤其今年前9個月，寵物登記數已多過新生兒數，因此首度結合寵物元素舉辦音樂會活動，今天許多市民帶著萌貓、萌犬到場放風、聽音樂、逛寵物市集，台南市動物流浪愛護協會攤位也有近20隻浪浪讓民眾領養，場面熱鬧萌翻天。

▲中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪也指出，根據最新2020年度全國遊蕩犬調查結果，台南市遊蕩犬19539隻，居六都第一，高雄市17271隻、新北市11328隻、桃園市11062隻、台中市6686隻、台北市3259隻，全國排名也僅低於屏東縣20291隻，全國第二。

▲中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會，舉辦毛小孩公益音樂會市集，許多民眾帶萌寵到場同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪說，台南市率先推行零撲殺政策7年，但配套不足，遊蕩犬數量仍高達1.9萬隻，善化、灣裡2處動物之家收容上限700隻，目前超收已達近1千隻，收容空間長期嚴重不足，不僅收容品質堪慮，在外的遊蕩犬也威脅市民安全，今年已有多起遊蕩犬追車傷人事件，呼籲政府要深刻檢討源頭管制及增加收容空間等問題。

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