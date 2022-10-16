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台南防疫備受肯定　台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會，活動在永康東東宴會廳舉辦聯合授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺，黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長、台南市醫師公會理事長陳相國，亦邀請衛生局許以霖局長、台灣護理學會理事長陳靜敏共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議員蔡筱薇、市議員參選人朱正軒擔任活動主持人，各界肯定黃偉哲的防疫表現，齊喊「醫界大團界，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續連任。

而會中有個溫馨插曲，21歲徐嘉駿是罕見疾病先天性肌失養症患者，知道爸爸徐邦賢醫師要來參加後援會，表示要乘坐電動輪椅來見黃市長一面，徐嘉駿說，他今年也要去投票支持黃市長，更支持18歲公民權的公投案。黃偉哲市長見到徐嘉駿很感動，也給了徐嘉駿小蛋糕感謝他。

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫界大聯盟後援會總會長陳相國指出，台南市是本土疫情發生至今，累積病例數六都最低與確診率低於全國平均的城市。因為台南在科技防疫的表現優異，利用如「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「台南共照雲」來協助處理防疫工作，並且結合醫事人員與各區公所、衛生所人員的團結能量，讓防疫在台南不僅優雅而且更有效率。並代表25後援會致贈黃偉哲競選五寶菜頭（好彩頭）、柚子（庇佑）、包子及粽子（包中）、青蒜（凍蒜），來祝福黃偉哲順利連任。

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣護理學會陳靜敏理事長談到，感謝黃偉哲市長超前部署，讓台南的長照服務六都第一，台灣面臨老年人口成長迅速，而長照工作不能夠跟公衛脫節，而預防失能減緩老化，同時補充長照能量都是重要的工作，這些都需要對政策有前瞻性、對市民有同理心的公衛市長來幫忙，繼續帶領台南。

▲台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺黃偉哲連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝25大醫界後援會團體，回想防疫之初，基層的疫苗配置不足，讓民眾需要打電話找疫苗，基層診所也要接電話服務，產生雙向成本，所以我們透過科技，讓相關資訊可以透過網路得到滿足，才能把人力用在有資訊落差的長者身上，才沒有讓醫療能量崩潰，做好防疫，也讓偉哲作為台南醫界子弟為榮。黃偉哲補充，選舉是一時的，剩下可以運作的日子只有40天，仍有許多問題要面對，而防疫不會因為選舉停下來，目前流感疫苗已經開打，防疫工作還是要繼續，感謝醫界的幫忙與努力，也盼望大家繼續支持、繼續宣傳，讓他可以為台南繼續拼。
最後大家共同喊出，醫界大團結，團結挺台南的口號，支持黃偉哲繼續連任，繼續用公衛專長，來繼續領導台南。

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