老婦只買得起白飯！她掏錢幫加菜　老闆娘拒絕…下秒1舉動被讚爆

▲原PO掏錢幫婦人加菜。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者朱祖儀／綜合報導

看到需要幫助的人，你願意伸出援手嗎？一名女網友表示，最近去買便當時，看到有婦人一直盯著餐台上的菜色，詢問店員後才知道對方只買了白飯。她見狀隨即表示願意替對方加菜，結果老闆娘卻拒絕，接著才說願意免費幫忙。2人的熱心舉動讓不少網友看了相當感動，表示「善的循環」。

原PO在臉書「新竹大小事」發文表示，某天去買便當的時候，發現前方的婦人一直盯著面前的菜，卻遲遲沒有下一步動作，於是詢問店員狀況，才知道對方只買了白飯，她見狀便自掏腰包請店員幫對方加菜。

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之後店員將此事告知老闆娘，沒想到對方卻說，「沒關係，我幫她加菜，不用付錢」。但原PO也堅持想要盡一份心力，最後老闆娘拗不過她的堅持，就收下了一半的錢並投入捐款箱。看到店家的做法，她不禁直呼「這家店讓我感覺好暖、好暖…服務人員都好親切、好親切，感謝這家店家的善心真美好」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

文章曝光後，網友也紛紛表示「人真好、真善良」、「人有善心就是人間最大的愛，能力可及助人為樂，不管小善或大善，有心最重要」、「妳很有愛心，謝謝妳」、「不管如何，只要每個人的心是善意的都是很好的善心循環」、「看了很感動，心很暖」、「謝謝你的善心幫助需要幫助的人」。