選便當配菜！他嗨喊「要電話線」老闆聽傻…內行曝正確名稱

▲便當店和自助餐的菜色多元，受到不少外食族的喜愛。（示意圖／記者張一中攝）



記者郭卉寧／綜合報導

便當店菜色豐富，是不少外食族的好選擇。其中，經常能看到一道顏色漆黑、形狀彎曲，看起來就像是「電話線」的菜色，而日前就有網友好奇發問，這道菜到底叫什麼？隨即引起眾人熱議，也釣出內行人解答正確說法。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張便當的配菜照，表示前幾天去買便當時，老闆一邊盛飯一邊詢問要什麼配菜，但他突然叫不出這道菜的名字，只好依照食物捲捲的、一條一條的外型，說要「電話線」，結果老闆卻一頭霧水，導致現場氣氛頓時變得尷尬。

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▲原PO把海茸稱為「電話線」。（圖／翻攝自爆廢公社）



貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛分享自己對這道菜的特殊說法，「我都說QQ」、「雙股螺旋DNA」、「我都叫捲捲」、「像電話線一樣的海帶」、「南部好像都叫海龍」、「電話線造型的可樂果」、「我會跟他說像可樂果的菜，可是是黑色的」、「我都會說，老闆我要那個黑色的電話線切一段一段的」。

不過，也有內行網友解釋，這道菜的正確名稱其實是「海茸」，「這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜。 在便當裡經常可以看到一道菜，顏色很深，形狀跟螺肉相似，呈現怪異螺旋狀，吃起來口感Q彈，味道就跟海帶、海帶芽等海菜相近。」