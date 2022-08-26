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社會 社會焦點 保障人權

有3千萬撫卹金還募款！公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

▲▼曹瑞傑（左）、凃明誠殉職，台南市警局公布善心專戶募款。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

▲台南市警二分局公布殉職員警家屬私人善心捐款專戶，卻引發爭議，警方澄清說明原委，請民眾不要誤解。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑等2員，於8月22日上午積極追捕竊車嫌犯遭林信吾刺殺殉職，案發後眾多民眾向二分局詢問欲捐款給家屬表達心意，警方徵得家屬同意後公布家屬之私人善心捐款專戶，未料引起民眾對殉職員警撫恤金等爭議，警方始料未及。

市警二分局指出，故凃警員尚有年邁雙親、故曹警員則有從小扶養其長大的阿公阿嬤尚需照料，兩個家庭驟逢大變，頓失家中主要經濟來源，市警二分局紛紛接獲各界人士對雙警家屬表達慰問哀悼，並欲捐款給員警家屬表達心意，希望警方在取得家屬同意下，積極協助辦理外界捐款事宜。

二分局因接獲表達捐款意願的民眾眾多，經徵得家屬同意後，公布兩方家屬代表之私人帳戶供有意願的民眾捐款，未料卻引發民眾對殉職員警撫恤金等爭議，有民眾質疑「員警因公殉職金不是說有3千萬左右，為何還要募款？是不是政府不想給麼多錢？還是錢沒有那麼多？」因許多負面質疑聲浪不斷，令警方始料未及。

▲▼ 台南殺警案，凃明誠 。（圖／樹林分局提供）

▲凃明誠(上左)、曹瑞傑(下右)2人22日因查緝一起機車失竊案，卻遭到明德外役監逃犯林信吾殺害 。（圖／樹林分局提供）

▲▼ 台南殺警案，凃明誠 。（圖／樹林分局提供）

市警二分局表示，對於員警因公殉職的撫恤金有一定核算規定，不會不給或少給，只是單純對於許多熱心民眾詢問與要求之回應，所以才會協助公布「私人帳戶」，這些捐款警方都不會介入，如果是警方發起，會依規定向社會局申請「專戶」辦理，但警方並沒有申請，所以警方並沒有發動捐款，請各界不要誤解。

據了解，為避免造成社會大眾誤解，二分局已主動撤下臉書相關PＯ文，以免引發不必要的困擾。

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關鍵字：

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