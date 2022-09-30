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新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警：就是要吃飯啊

▲▼新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警：就是要吃飯啊。（圖／翻攝Google地圖）

▲火鍋店未先告知客人沒有白飯，導致客人生氣報警。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市樹林一家三口到火鍋店用餐，點了附餐「白飯」，但上菜時員工才告知白飯沒了，讓他們不滿，與店家大吵。雙方一路吵到馬路上，直到警方到場才化解這場紛爭。

據悉，該一家三口點了900多元的3套火鍋餐點，配餐都選擇白飯，但火鍋業者上完菜才告知「沒飯了」，導致顧客3人氣炸，認為店家沒飯應該要先告知，而不是上完菜才說，「我們就是要吃飯啊！」

店家得知後立刻將廚房內剩餘的兩碗白飯送上，但客人仍非常氣憤，雙方直接在店內開始大吵。火鍋店老闆娘在店內跟女客人對罵，「妳們講話態度很差」、「沒關係妳們離開，真的」，一旁男店員發現情況不對，立刻擋在客人跟老闆娘中間，並將客人送出店外。

沒想到，三名客人怒氣未消，出去店外後女兒激動地用手指著老闆娘大聲爭執並報警。員警到場後，女客人也解釋，店家當時說「我們東西都上了，你們因為沒有白飯不吃，蠻沒有禮貌的」，讓她們非常不滿才起口角。

對此，女店長表示，她認為服務業也是人，不是客人最大，當時出去是想跟客人道歉，以和為貴，但對方仍堅持是她們不對。據了解，員警到場後，雙方以互不提告結束這場糾紛。

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