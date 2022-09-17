海產店一碗白飯驚艷他！光亮飽滿「怎煮的？」　好吃關鍵曝光

▲海產店的白飯太好吃，讓原PO也想知道是怎麼煮的。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

網搜小組／鄺郁庭報導

煮飯看似簡單，卻不是洗完米、剩下工作交給電鍋就好，因為想把米煮得Q彈，一點都不容易，尤其拿捏水量這一關，更曾難倒不少人。就有網友在臉書「家常菜」表示，家附近有間海產店的白飯，讓他忍不住讚嘆超好吃，「真想知道他們是怎麼煮的。」結果，貼文意外釣出大票網友的煮飯秘訣。

這位網友貼出一張照片，文中直呼，「我很喜歡吃我家附近一家海產店的白飯，真想知道他們是怎麼煮的。」只見他拍下眼前一碗飯，碗中米飯粒粒分明、飽滿又光亮，看起來不會過濕或太乾，雖然只是白飯，但光看就讓人超有食慾。

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看到貼文後，底下就有網友認為跟米或器具有關，「一等米用炊飯鍋就很好吃」、「米很重要，好吃的品質怎麼煮都好吃」、「飯要煮大鍋才好吃，菜要小鍋炒才香，一般家庭小鍋飯是煮不出來的」、「外面店家的電鍋都是用瓦斯煮的！均勻受熱，不會濕濕的！和一般電鍋煮的是不同的！」

不過，也有人分享自己的煮飯秘訣，「以前在自助餐廳工作過，老闆的作法是，米要煮之前加食用油、檸檬汁，煮出來的飯油亮而且有淡淡清香味」、「加油加一些些鹽，或加油加一些檸檬汁」、「加一些糯米，然後加油加鹽一起煮」、「一等米、越光米（新米）比較好吃，還有加點油、燜飯、鬆飯」、「最後一杯水改成冰塊試試看。」