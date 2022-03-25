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桃園青年局慶7週年　329青年節豐富活動陸續展開

▲桃園青年局慶7週年329起展開系列活動

▲桃園青年局慶7週年，329青年節陸續展開系列豐富活動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

329青年節前夕，於今年4月即成立滿7週年的桃園市政府青年局，25日表示，自329迄4月30日，陸續展開系列豐富的青年節活動，包含：校園社團聯合成果發表會、第六屆桃園青年達人賽-桃青之星、桃園青年體驗營等，有興趣的民眾可以上「桃園市政府青年事務局」Facebook粉絲專頁或青年事務局官網查詢。▲桃園青年局慶7週年329起展開系列活動

桃園青年局表示，該局是全台地方政府首個青年事務專責單位，7年來針對各領域青年推出多元政策，不論是創新創業政策、多元發展或是社會參與，全面服務青年需求、助力青年實現夢想，不僅培育眾多優秀青年團隊，成績有目共睹，更帶動各縣市政府跟進，桃園已然成為全台青年事務推動的標竿。▲桃園青年局慶7週年329起展開系列活動

針對青年創業，青年局近年更加精細化輔導機制，除了各項計畫不斷與時俱進，7年間打造了3座青創基地、1座設計基地、1個服務北區七縣市的青聚點及全台唯一的社會企業中心，分別針對物聯網、電商、5G應用、AI等新創領域提供創業資源，社會創新、地方創生、文創領域也提供相應的資源和諮詢服務，至今已累計輔導超過500組青年團隊，為產業孵化多元人才。

針對青年多元發展，青年局提供多樣化場域給予服務，包含「興光堡壘-桃園青年創藝聚落」給予免費空間、青年體驗學習園區公私協力給予探索體驗等多元場域、首創校園社團單一服務窗口，營運「社團資源中心」提供青年一站式服務；在公共參與方面，青年局也活絡青年志工服務網絡，透過營隊、課程、補助培育優秀青年志工，號召超過10萬人次投入青年志工服務。

為聆聽青年創新創意與培養青年人才的同時，桃園市政府亦設立「青年諮詢會」，強化青年公共參與機制，329青年節當天，將辦理第四屆青諮委員會成立大會。另外，慶祝青年局成立滿7週年，舉辦「7週年線上特展-星青年圖鑑」，今年更將推出Podcast開台新計畫，除了讓更多青年局所輔導的團隊可以被認識外，也傳遞豐富有用資訊，內容將包含各領域特色青年、獨門職涯技能等主題，期待透過聲音新媒體，傳達更多青年好故事。

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