提供整合性創業服務　桃園青創3基地熱烈招募中

▲青指部空間。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為建構優質創新創業環境，桃園市政府青年局為創業者，提供整合性創業服務，其中以創新或科技為主題的青創指揮部、新明青創基地及安東青創3基地，即日起至8月26日舉辦111年第二期進駐團隊招募，歡迎具創新應用產品或服務開發能力及創新經營構想之個人、團隊、公司行號或企業加入桃園創業大家庭。





青年局所打造的桃園青創3基地，依不同產業主題進行聯合招募，其中位於青年局本部「青創指揮部」招募不限產業主題的新創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請。而鄰近桃園車站「安東青創基地」則以招募以元宇宙運用為主新創團隊，例如XR(AR/VR/MR)、多媒體遊戲及數位影音內容應用等產業主題。而位於中壢新明市場「新明青創基地」主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的新創團隊。

本次3青創基地在硬體空間方面，共釋出16組獨立辦公室及23組共同工作空間席位供創業團隊進駐，在不同基地內也分別設有會議室、教室、創客設備及直播棚等設施供團隊跨基地使用。在軟體服務方面，提供進駐團隊客製化輔導，包含顧問諮詢、業師輔導、產官學研媒合、產品行銷曝光等服務，也協助團隊建構完善商業模式並取得創業資金，更提供全臺灣第一個可辦理公司登記服務的創新服務。

在青年局輔導下，進駐團隊「膜淨材料股份有限公司」，以研發出「中空纖維」飲水濾芯獲得2022 CES Innovation Awards最佳創新獎佳績，並取得國外投資人超過2,000萬元資金注入；進駐團隊「布拉特斯布曼」，以研發出「搜救無人機」獲得2022 FITI x CIOT計畫之創業傑出獎，拿到最高獎金138萬元。