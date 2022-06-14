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疫情下送暖！　桃園青年局長陳冠穎參訪小農手匠基地

▲桃園青年局長陳冠穎參訪小農手匠基地。（圖／小農手匠提供）

▲桃園青年局長陳冠穎(右二)參訪小農手匠基地。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局局長陳冠穎、13日抵位於中壢區興東路上的小農手匠基地訪視及座談指出，小農手匠發展協會與該局支持的青農花卉組郭于倩、林蔚潭、陳育琳合作，以「花樂福來」執行青年永續計畫，轉作高經濟香料植物，發展身心靈半農生活坊營隊和推廣小農產品及食農教育，於疫期特地前來參訪，並宣導青農紓困貸款等政策。

▲桃園青年局長陳冠穎參訪小農手匠基地。（圖／小農手匠提供）

小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，協會主要透過「小農手匠」聯合品牌的設立，提供行銷、公關、通路、包裝等資源，同時串連不同領域專長的各區青年組成策略聯盟，桃園青農、龍潭的台地創生、大園的由米創意工作室、台北的彩虹數字姊妹、都是結盟的重要青年夥伴，希望從在地出發，連結國際，提升國際視野讓世界看到桃園青年力。

▲桃園青年局長陳冠穎參訪小農手匠基地。（圖／小農手匠提供）

青農花卉組郭于倩過去有超過20年時間在新加坡、美國、加拿大求學及就業。近5年回台灣接觸客家農村，愛上農業，並加入桃園市政府青年從農計畫，成為海歸青農。透過她過去的國際經歷，桃園龍潭三和、三坑及義大利辦過多次半農生活坊國際志工營隊，成功招募逾20個不同國家、近百名的國際青年在桃園客家農村深入據點。

▲桃園青年局長陳冠穎參訪小農手匠基地。（圖／小農手匠提供）

對於郭于倩多次於桃園辦理半農生活坊國際志工營隊，陳冠穎局長說，她也曾在菲律賓擔任過國際志工，深刻體認擔任志工對青年歷練及人生價值的正面影響，她表示，青年局正在積極籌備志工中心，未來希望跟協會的國際志工營隊進行更多的合作。

包括：青年局專門委員溫建源、公共參與科科長拉娃 布興、股長陳奕中、中原大學主任秘書吳肇銘、三洽水休閒農村發展協會總幹事胡家溱、台地創生主持人黃彥霖、由米創意工作室內容總監楊禮琳、朗國際志工Amir、彩虹生命數字高怡瑄、高怡慈出席座談會。

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