　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東美術館「2022聲音藝術節」　今開展

▲台東美術館「2022聲音藝術節」今開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東美術館「2022聲音藝術節」今開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦的「台東美術館聲音藝術節」系列活動，15日上午在台東美術館舉行展覽開幕式，讓民眾體驗來到美術館不僅能用眼睛觀賞，也能開啟耳朵聆聽。

縣長饒慶鈴提到，今年度的聲音藝術節特別邀請策展人張溥騰以「消失的聲音」為主題，自7月的首波展演市集開始，除了每個月1場的活動外，還有從山林、溪流、城市到海洋的「耳朵帶路」聲音工作坊，10月則有壓軸的跨域聲音演出、聲音藝術創作展與聲音敍事影展等亮點活動接續登場。

▲台東美術館「2022聲音藝術節」今開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次展覽也邀請了7位當代跨領域創作者共同展出，剛榮獲第79屆威尼斯影展「最佳VR體驗」大獎的陳芯宜，也帶來沈浸式VR作品《留給未來的殘影》；黃大旺《台北聲音一日遊》收錄不同時期的聲音片段，讓觀者自行拼組成新的敘事線；蕭聖健《午後》以人造機械聲模擬樹林及蟲鳥鳴聲；張君慈《月潮搖籃曲：細胞》以細膩形象呈現出生死的無限循環；澎葉生《藻礁》以虛構故事背景，收錄水中人耳聽不見的聲響，以及去年曾於台東美術館駐館的藝術家洪梓倪，與台東在地音樂創作人斯馬里奧共同創作《動作的隱喻》以廢棄物來呈現4個裝置點，搭配QRcode，讓民眾開啟手機掃描就能聆聽。

縣府文化處說明，即日起至11月13日止，在台東美術館大文創教室免費開放參觀。歡迎民眾到美術館來尋找、聆聽「消失的聲音」，本次展覽呈現形式包含聲音藝術、數位藝術與科技藝術等，共有6組不同類型的作品展出，跟著藝術家探尋消逝中的聲音，探討聲音存在的本質，思考那些曾經存在的聲音，隨著時間留下的殘響和模糊的記憶碎片，我們到底剩下什麼。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
北京急了！金融時報：習近平將在20大警告美國　勿干預台灣問題
快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報
快訊／颱風「尼莎」生成！　共伴效應炸3天雨
快訊／女直播去年公開挨打影片　今陳屍消波塊
4歲蔡桃貴每天超焦慮！二伯心疼：本來覺得他很獨立　原因掀共鳴
快訊／雨彈狂炸！　北市2區大豪雨特報
快訊／台中知名大學2學生喝到斷片送醫！　20歲女橫躺球場
快訊／《原子少年》小孩爆情緒不穩！　退團前最後活動取消
13歲男染疫重症！　肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林滷肉飯節登場　千人齊聚綠色隧道...大啖神級滷肉飯

台東美術館「2022聲音藝術節」　今開展

高屏地區紅豆栽培期　高雄農改場提醒注意防範白絹病

「我在哪？」阿嬤搭錯車...派出所對面下車　暖警助返家

去年公開挨打影片揚言提告　女直播主今晨陳屍芳苑海邊消波塊

「健康家庭幸福台東」無菸親子健走　今森林公園登場

2022鵝香送暖傳愛公益　「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

屏東執行分署公開歷史照片　讓民眾感受歷史記憶

崁頂環保共融公園正式啟用　全台首座自行車噴泉亮相

協助震災戶重建家園！慈濟承擔256戶　82黃單戶10／20修復完成

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

雲林滷肉飯節登場　千人齊聚綠色隧道...大啖神級滷肉飯

台東美術館「2022聲音藝術節」　今開展

高屏地區紅豆栽培期　高雄農改場提醒注意防範白絹病

「我在哪？」阿嬤搭錯車...派出所對面下車　暖警助返家

去年公開挨打影片揚言提告　女直播主今晨陳屍芳苑海邊消波塊

「健康家庭幸福台東」無菸親子健走　今森林公園登場

2022鵝香送暖傳愛公益　「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

屏東執行分署公開歷史照片　讓民眾感受歷史記憶

崁頂環保共融公園正式啟用　全台首座自行車噴泉亮相

協助震災戶重建家園！慈濟承擔256戶　82黃單戶10／20修復完成

雲林滷肉飯節登場　千人齊聚綠色隧道...大啖神級滷肉飯

台中唯美極致黑可頌專門店　暗黑系肉桂捲奶白糖霜層次豐富

鳳梨女友求激戰「你到底行不行」！他吐硬漢心聲…網一看恩愛照：被榨乾了

5星酒店辦婚宴！每桌18999元吃波士頓龍蝦　慘變蟑螂宴40人吐瀉

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

台灣大車隊5星級服務獲肯定　台北、高雄市府雙雙頒給計程車評鑑首獎

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

快訊／馬國女大生遇害！《17LIVE》首發聲明　曝開播一個月實況

大陸導演邀白冰冰演古裝！開出2000萬片酬...結局哭了

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

連任夢碎！彰化議員只有他不符資格

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

協助震災戶重建家園　慈濟承擔花蓮256戶

台南市議會氣墊嘉年華登場

白河警全力取締改裝噪音車

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

台南食農教育結合在地農產實作

台中「八方夜市」辦活動2萬人捧場

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

颱風桑卡入秋恐攪局　新北防災社區強化應變

更多熱門

相關新聞

台東無菸親子健走今森林公園登場

台東無菸親子健走今森林公園登場

台東縣衛生局15日於無菸公園台東森林公園，舉辦「健康家庭 幸福台東」無菸親子健走活動，吸引逾千位民眾報名參與，透過多元活動，帶動家庭健康活力，以家庭為主的概念喚起大眾對二手菸害問題的重視與關注。

台東縣今新增確診346案例

台東縣今新增確診346案例

「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」一連3天魅力登場

「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」一連3天魅力登場

台東縣「這據好食在系列」　展示學習成果

台東縣「這據好食在系列」　展示學習成果

即／台東殯儀館火警　喪家空地燒金紙釀禍

即／台東殯儀館火警　喪家空地燒金紙釀禍

關鍵字：

美術館 藝術 台東

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

林志穎車禍隔2個月「喜曬全家慶生照」！

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

莉婭穿內衣褲被拍「炸出半球」裸肚現形！

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面