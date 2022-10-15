▲台東美術館「2022聲音藝術節」今開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦的「台東美術館聲音藝術節」系列活動，15日上午在台東美術館舉行展覽開幕式，讓民眾體驗來到美術館不僅能用眼睛觀賞，也能開啟耳朵聆聽。

縣長饒慶鈴提到，今年度的聲音藝術節特別邀請策展人張溥騰以「消失的聲音」為主題，自7月的首波展演市集開始，除了每個月1場的活動外，還有從山林、溪流、城市到海洋的「耳朵帶路」聲音工作坊，10月則有壓軸的跨域聲音演出、聲音藝術創作展與聲音敍事影展等亮點活動接續登場。

此次展覽也邀請了7位當代跨領域創作者共同展出，剛榮獲第79屆威尼斯影展「最佳VR體驗」大獎的陳芯宜，也帶來沈浸式VR作品《留給未來的殘影》；黃大旺《台北聲音一日遊》收錄不同時期的聲音片段，讓觀者自行拼組成新的敘事線；蕭聖健《午後》以人造機械聲模擬樹林及蟲鳥鳴聲；張君慈《月潮搖籃曲：細胞》以細膩形象呈現出生死的無限循環；澎葉生《藻礁》以虛構故事背景，收錄水中人耳聽不見的聲響，以及去年曾於台東美術館駐館的藝術家洪梓倪，與台東在地音樂創作人斯馬里奧共同創作《動作的隱喻》以廢棄物來呈現4個裝置點，搭配QRcode，讓民眾開啟手機掃描就能聆聽。

縣府文化處說明，即日起至11月13日止，在台東美術館大文創教室免費開放參觀。歡迎民眾到美術館來尋找、聆聽「消失的聲音」，本次展覽呈現形式包含聲音藝術、數位藝術與科技藝術等，共有6組不同類型的作品展出，跟著藝術家探尋消逝中的聲音，探討聲音存在的本質，思考那些曾經存在的聲音，隨著時間留下的殘響和模糊的記憶碎片，我們到底剩下什麼。