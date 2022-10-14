「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」一連3天魅力登場

▲台東有機農產展售，於14日起至16日一連3天在台北心中山線形公園盛大展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

為推廣台東有機農業與天然好產品，台東縣政府舉辦2022台東有機農產展售推廣活動，特別以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，於14日起至16日一連3天在台北心中山線形公園盛大展開。

縣長饒慶鈴表示，為讓台北的消費者能近距離體驗台東風情及優質農產品，特別與台北捷運公司合作，以「熱氣球」串燈佈置展場，讓消費者彷彿置身台東市知名景點「鐵花新聚落」，更從台東超過800位從事有機驗證及友善耕作農戶中，精選30家優質農友、業者組成台東有機隊，將台東尚青的有機農特產品，新鮮直送台北，讓台北民眾買得安心、吃得放心、逛得開心。

現場除了能購買優質有機農產品，同時精選身懷絕技的有機職人，連3天安排不同食農教育課程，讓消費者能親身體驗台東好茶及精品咖啡。此外舞台區還安排街頭戲法、魔術秀、小丑雜耍等表演，並推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂，只要在台東有機攤位消費滿100元即可獲得一點，累積5點便可參加抽抽樂乙次，有機會抽到「Taitung Organic」紀念帆布包、天香回味鍋現金折價券、拾穗餐廳麵包券、活動消費券等獎項，數量有限，送完為止喔！