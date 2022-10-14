台東縣「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」　今展示學習成果

▲「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」今展示學習成果 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公彩基金，為全縣13處聚福食堂的社區廚房及91處社區照顧關懷據點舉行廚藝回訓課程。縣府社會處表示，前2年均開辦中餐飲食訓練，為讓食堂、據點廚工及相關工作人員擴展學習領域，長者們飲食方式多樣化，今年經開放由各單位票選後，開辦「111年度這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」烘焙課程，並於14日舉辦成果展。

今年度廚藝回訓課程委由台東縣外燴服務人員職業工會舉辦1場學科、4場術科及1場成果展，學科部分聘請專業營養師授課，使學員了解烘培食品相關營養基礎知識;為便利各地區學員就近受訓，術科部分則巡迴台東市區、縱谷線、南迴線及海岸線等各地開課，由業界專業師資示範講解，讓學員可就近學習，不用奔波，並分組進行實地操作。

社會處長陳淑蘭說明，烘培食品具有療癒人心的能力，且術科課程以「低油、低鹽、低糖」的低碳健康飲食概念，結合各區在地當季農產食材，設計製作出多元且增進長者營養之麵包、餅乾及糕點等烘焙產品，亦讓牙口不佳或營養不足之長者，透過不同的飲食方式增加熱量攝取，讓社區照顧關懷據點及聚福食堂的長輩們能吃得幸福、安心及健康。