　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」　今展示學習成果

▲「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」今展示學習成果 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」今展示學習成果 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公彩基金，為全縣13處聚福食堂的社區廚房及91處社區照顧關懷據點舉行廚藝回訓課程。縣府社會處表示，前2年均開辦中餐飲食訓練，為讓食堂、據點廚工及相關工作人員擴展學習領域，長者們飲食方式多樣化，今年經開放由各單位票選後，開辦「111年度這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」烘焙課程，並於14日舉辦成果展。

今年度廚藝回訓課程委由台東縣外燴服務人員職業工會舉辦1場學科、4場術科及1場成果展，學科部分聘請專業營養師授課，使學員了解烘培食品相關營養基礎知識;為便利各地區學員就近受訓，術科部分則巡迴台東市區、縱谷線、南迴線及海岸線等各地開課，由業界專業師資示範講解，讓學員可就近學習，不用奔波，並分組進行實地操作。

社會處長陳淑蘭說明，烘培食品具有療癒人心的能力，且術科課程以「低油、低鹽、低糖」的低碳健康飲食概念，結合各區在地當季農產食材，設計製作出多元且增進長者營養之麵包、餅乾及糕點等烘焙產品，亦讓牙口不佳或營養不足之長者，透過不同的飲食方式增加熱量攝取，讓社區照顧關懷據點及聚福食堂的長輩們能吃得幸福、安心及健康。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／謝和弦遭中選會踢出名單！親列3點：我有資格參選
士林女騎YouBike遭撞死！　血流一地
美國會暴動未公開影片首曝光！　裴洛西「躲5小時」狂打電話討救
財產驚人！林佳龍存款2.3億　侯友宜5筆土地、存款1087萬
快訊／財產申報公布！陳時中、蔣萬安、黃珊珊都背千萬房貸
快訊／林口大貨車撞人一路拖行　她顱骨變形、腦漿外溢慘死
毒蟲拒驗尿被插導尿管　憲法法庭判決違憲
接種次世代疫苗　「常見5症狀」曝
港姐比賽「2度走光」！　跳到胸型都歪了
快訊／掐死馬國女大生無業男醒了！　拒絕說明案情
《原子少年》成員遭多人控欠錢不還！　本人道歉認錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」一連3天魅力登場

大業國中實驗創新課程「班級社企」　結合鄰里社區大掃除

台東縣「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」　今展示學習成果

台南央廚全國典範　 麻豆國小中央廚房慶落成 逾2500師生受惠

攜手北捷與原民會　「原創新美學 LiMA原遊會」週末登場

台東縣環保局呼籲做好「防鼠三不」原則　杜絕鼠患　

幫婦申請愛心手鍊　屏東潮州警暖心舉動...網讚爆

竹市攜手台灣應材　力推「策展人培力計畫」

青草湖打造全新入口意象　感受絕美湖光山色魅力

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」一連3天魅力登場

大業國中實驗創新課程「班級社企」　結合鄰里社區大掃除

台東縣「這據好食在系列-烘你所想 焙你分享」　今展示學習成果

台南央廚全國典範　 麻豆國小中央廚房慶落成 逾2500師生受惠

攜手北捷與原民會　「原創新美學 LiMA原遊會」週末登場

台東縣環保局呼籲做好「防鼠三不」原則　杜絕鼠患　

幫婦申請愛心手鍊　屏東潮州警暖心舉動...網讚爆

竹市攜手台灣應材　力推「策展人培力計畫」

青草湖打造全新入口意象　感受絕美湖光山色魅力

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

下半季打出隊形！丘總規劃明年藍圖　王正棠移防外野？

猿獅二軍終戰瘋狂實驗室！施子謙代打、馬傑森左右開弓

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

快訊／謝和弦遭中選會踢出名單！親列3點：我有資格參選

參訪渭水驛站、拜會義美是拔綠樁？　蔣萬安：讓台灣更好是我們共同心願

林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！

東區巷弄711成黑馬！　月捧22萬續租就成「店租單價王」

鄭家純10萬賭「謝和弦落選」　對方被取消資格…加碼掏錢：沒想到

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

地方熱門新聞

抹屎怪客抓到了！3車慘染巧克力色

台61線車尾燈超亮一路飆　三寶駕駛被罵爆

桃市產總市政座談　4名市長參選人不缺席

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟

光天化日下吸食毒菸2男送辦

林燕祝選票遭瓜分陷危機馬英九力挺連任

黃偉哲進行布氏鯧鰺魚苗放流

2022 鵝香下營商圈嘉年華將登場

南消三大隊與醫院合作無間搶救生命

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

更多熱門

相關新聞

即／台東殯儀館火警　喪家空地燒金紙釀禍

即／台東殯儀館火警　喪家空地燒金紙釀禍

台東市立殯儀館，14日下午發生火警，有辦喪事的家屬，在空曠區燃燒金紙，未料東北季風轉強，民眾燒金紙灰燼，也被強風帶起引發火警。

「原創新美學 LiMA原遊會」週末登場

「原創新美學 LiMA原遊會」週末登場

台東環保局呼籲落實「防鼠三不」　杜絕鼠患　

台東環保局呼籲落實「防鼠三不」　杜絕鼠患　

台東女騎士自撞護欄掉田裡

台東女騎士自撞護欄掉田裡

挺過化療艱辛如獲重生　6旬男用蛋糕慰醫護

挺過化療艱辛如獲重生　6旬男用蛋糕慰醫護

關鍵字：

廚藝 據點 台東

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

Netflix廣告版訂閱方案來了！

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／馬國女大生被掐死　前男友怒：只想宰了他

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

懷7寶遭酸！林叨媽高EQ嘆社會病了

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面