七星潭落海掙扎2小時上岸！少年橫紋肌溶解　康復仍需長期復健

▲陳明群醫師表示，小宇急性腎損傷和避免肺部呼吸功能惡化的治療方法是相互衝突的，需謹慎拿捏病患補充的輸液量多寡。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年中秋節當晚，17歲的小宇在七星潭意外落水，在大海中奮力掙扎了2個小時才游上岸，被緊急送往花蓮慈濟醫院急診，發現肺部因嗆水而引發「吸入性肺炎」，且全身多處肌肉疼痛難耐，疑似發生「橫紋肌溶解症」。經急診團隊的初步處置後，在兒童腎臟科主任陳明群與兒科團隊的悉心照護下，小宇在加護病房度過觀察期，病況穩定後轉往普通病房持續接受治療，逐漸恢復健康，終於在住院二週後出院返家！

小宇被送到急診室時意識清醒，不斷向醫療人員反應自己全身都非常痛，當日兒科急診值班的陳明群主任第一時間判斷此情況可能是橫紋肌溶解。陳明群主任表示，橫紋肌溶解症是人體肌肉急速損傷，導致肌肉細胞壞死，除了會引發劇烈疼痛外，肌肉細胞受損後也會導致肌球蛋白滲漏，進入尿液中形成肌球蛋白尿，嚴重時甚至可能因急性腎小管受損引發急性腎損傷，而有致命風險，確診後需要盡快給予大量水分，讓肌肉中滲漏出的肌球蛋白盡快從體內隨尿排出，以減少對腎臟的損害。

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「比較棘手的是小宇急性腎損傷和避免肺部呼吸功能惡化的治療方法，是相互衝突的。」陳明群主任表示，由於小宇還有嗆水導致的吸入性肺炎，若肺炎情況惡化，可能會導致死亡率高達40%~70%的「急性呼吸窘迫症候群（ARDS）」，是非常危險的病症，因此治療時必須限制水份的給予，以免造成肺部積水，進一步導致病況加劇。小宇入院後在兒科加護病房（PICU）接受觀察，由兒科團隊謹慎拿捏病患補充的輸液量多寡，經過前期最危險的二至三日，確認肺炎情況逐漸改善，已大大降低惡化成ARDS的風險後，才轉往普通病房，接受後續的腎臟、肺部以及肌肉復健治療。

▲陳明群主任表示，橫紋肌溶解症是人體肌肉急速損傷，導致肌肉細胞壞死，嚴重時甚至可能因急性腎小管受損引發急性腎損傷而有致命風險。

「謝謝醫療人員的用心照顧，現在我已經不會喘，身體也不痛了。」出院當日小宇開心表示，幸好自己水性不錯，幸運撿回一條命；雖然現在行動還不太方便，但自己一直都保有運動習慣，之後也會按醫療團隊的建議逐步完成復健項目，相信身體會越來越好。

復健科醫師鄭弘裕醫師指出，小宇的橫紋肌溶解症屬於過度運動所導致，因肌肉組織已遭到破壞，短期內會出現使不上力的情況，可行走距離和時間都不長，需要透過長時間的復健運動，讓身體適應，慢慢恢復肌力。

除了身理上的損傷復原，兒科團隊也為小宇安排和藝術治療師一對一的訪談治療，排解經歷生死關頭後可能隱藏積累在小宇內心的心理壓力；意外事件可能會導致患者的「創傷後壓力症候群（PTSD）」，在事發三個月至半年內或許會慢慢表現出來，醫療團隊不僅在急性期要把病人身體上的問題解決，也要為病人考慮長期心靈的健康可能需要接受的其他治療。

陳明群主任呼籲，從事任何水域遊憩活動務必注意安全，盡量結伴同行、避免單獨下水，並留意岸邊標示警語、救生設備是否完善。