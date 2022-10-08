車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）一名17歲少年在麥當勞停車場停車吃漢堡。不料，一名警察將他的車誤認成可疑車輛，因此強行打開駕駛座車門要他下車，不明所以的少年第一時間未聽從指示，竟因此遭警察連開數槍，差點遭到射殺。涉事員警現已遭到解雇。

▲美國17歲少年在車上吃漢堡卻莫名遭警察開槍，導致身上多處槍傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒「NBC」報導，17歲的坎圖（Erik Cantu）2日晚間將車輛臨停在麥當勞停車場，並在車內吃著剛買來的漢堡。警察布列南（James Brennand）的隨身錄影畫面可見，布列南「突然」將車門打開，坎圖當時坐在駕駛座，副駕座位則載著另一名17歲少女，布列南沒有說明原因就立刻要求坎圖下車，坎圖一倒車即遭布列南連續開槍，坎圖嚇得關門飛車逃離，布列南還緊追在後，繼續朝車輛開火。

警方表示，當天警方接獲麥當勞遭電話騷擾的報案，而布列南懷疑坎圖就是騷擾店家的嫌犯，又誤以為他駕駛的是贓車，當下立刻請求警力支援，但在其他警察到場之前，布列南就獨自上前查緝坎圖的車輛。報導稱，布列南已在警隊工作7個月，剛從警校畢業不到1年的他仍在見習階段。

坎圖開車逃離後因身上多處槍傷被送醫，所幸目前情況已趨於穩定，他起初被指控躲避警方查緝與嚴重傷害，但地方檢察官認為，目前仍無足夠證據能將坎圖起訴。他駕駛的車輛經警方確認並非騷擾店家的可疑對象，但警方並未解釋是否為贓車。另外，開槍的警察布列南在事件後已遭到解雇。

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