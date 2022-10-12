17歲少年「熬夜打電動」突休克！醫搖頭：死亡率80%…葉克膜救命

▲熬夜打遊戲，17歲少年慘病危 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

過去一個多月時間裡，17歲四川少年小鵬（化名）經歷生死一線。而導致他健康「大崩盤」的原因，更是令人傻眼。他長期熬夜打遊戲，生活極其不規律。值得慶幸的是，經過醫生的救助，將他從生死邊緣給「拽」了回來。

據《紅星新聞》報導，8月28日中午13時，小鵬被緊急轉送至成都市第三人民醫院重症醫學科一病區救治。他入院時已呈現嚴重的休克症狀，血壓僅65/32mmHg、心率達168次/分、呼吸頻率達45次/分、血氧飽和度僅70%、心臟射血分數僅20%……。

面對「命懸一線」的少年，醫生初步診斷患者為「爆發性心肌炎（台稱：猛爆性心肌炎），心源性休克，且合併了重症肺炎，重度急性呼吸窘迫綜合征，膿毒性心肌病」。

醫生說，爆發性心肌炎好發於青壯年，臨床以病情兇險，迅速出現嚴重心律失常、心力衰竭和心源性休克為主要特徵，死亡率可高達80%，「再加上心臟之外的一系列問題，經過綜合判斷，他預後可能會極差，存活機會也很小。」

▲目前少年已經恢復健康。（圖／翻攝自紅星新聞）

經過重症醫學科、心血管內科、感染性疾病科、消化內科、腎臟內科等組成的多學科團隊多次討論，一致認為ECMO是目前挽救小鵬生命的唯一方法。



在與家屬充分溝通並獲得認可後，重症醫學科ECMO團隊立即啟動治療。在多學科的聯合發力之下，短短5天時間，小鵬的心臟功能已重新恢復活力，ECMO順利下機。發病30天後，他順利從ICU病房康復出院，未留下任何後遺症。

醫生表示，小鵬經常熬夜玩遊戲，生活作息極其不規律，之所以遭遇這次「健康崩盤」，與他平日的習慣脫不了關係。

醫生提醒，長期的過度勞累、缺乏運動、飲食不規律，會導致身體新陳代謝、內分泌和免疫系統紊亂，從而極易使得病原菌入侵而患病，切記應養成良好的飲食和生活習慣，「即便是青少年，長期的不規律作息仍舊可能會對身體造成難以挽回的傷害。」