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社會 社會焦點 保障人權

獨／心碎畫面曝！準新娘因這事第一次暴哭　母嘆：道歉就可教化？

記者許權毅／台中報導

台中龍井準新娘遭撞案，肇事的阮姓移工昨（12）日在準備庭認罪，還落淚向陳女父親道歉，並說希望交保賺錢賠償。陳女媽媽得知消息後認為，道歉了是不是就變成有教化可能，認為該給的公道還是要給，也說道歉可能是苦肉計。陳母透露，女兒事發至今都保持正能量，但前幾天在復健時，第一次受不了疼痛大哭，她不忍地說：「也好，讓她發洩一下情緒。」

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲台中準新娘遭撞案，陳女目前積極進行復健，第一次因為疼痛難耐暴哭，讓人不捨。（圖／家屬提供）

對於阮男在開庭時道歉，陳父在庭上並未多說什麼，僅微微點頭。陳母說，自己得知時認為，也許是為了「有教化可能、苦肉計」。陳母也透露，陳女一直都覺得「道歉不用了，沒關係」，自己只想要趕快回家。

▲陳女面對這次的意外，一直都保持正能量，但家屬也擔心她心裡承受過多壓力。（圖／記者許權毅攝）

陳母感嘆說，阮男在台灣惹事生非，不好好珍惜賺錢機會，害了自己也害了別人，移工來台灣原本是為了賺錢，卻不安分，要阮男真心改過才可以，一個「對不起」也不能改變一家遇到的混亂。

▲陳母認為，阮男在台灣不好好工作，卻要無照撞傷人，害了別人也害了自己。（圖／記者許權毅攝）

「不然妹妹不就白白被撞了嗎？」陳母說逃逸移工太囂張，明明無照，如果真的要外出，騎腳踏車不行嗎？陳母認為政府真的要重視逃逸移工，不能只是對他們沒轍，要有更嚴格的法律約束、管制好，妹妹被撞已經是事實，要有警惕效果才可以，否則妹妹不就白白挨撞，應該要從這件事開始改變，希望妹妹是最後一件。

▲家屬認為，相關單位應該有更嚴格、積極地去處理逃逸移工問題。（圖／記者許權毅攝）

此外，陳母透露，陳女從事發到現在，除了昏迷時會大哭吼叫，前幾天是「清醒後」第一次大哭，原因是正進行手部復健，但筋膜沾黏，拉開時劇烈疼痛，讓陳女受不了大哭，陳母說「讓她哭一下、發洩心裡的情緒也比較好，就怕她的壓力太大，趕緊復健，就能快點回家，待在醫院真的會瘋掉。」

▲陳女一心想著盡快回家，4個月內能夠行走也被醫生稱為奇蹟。（圖／家屬提供）

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