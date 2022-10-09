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豪大雨玩立獎5人遭浪襲回不來　海巡艇救4人黑鷹吊掛1人上岸

▲▼海巡人員先救起1男3女上巡邏艇。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

海巡人員先救起1男3女上巡邏艇。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花連報導

2男3女5名年輕人8日上午於花蓮溪口海域參加立漿遊憩活動，因海象不佳遭浪帶離岸際越來越遠，情況危險之際所幸經海巡單位派遣巡邏艇及空勤總隊出動直升機，終於全數救上岸，而5名年輕人獲救後意識清楚，後送慈濟醫院就醫。

8日上午06時許，海巡署第九巡防區指揮部接獲花蓮縣消防局仁里消防分隊通報，於花蓮溪口北岸前方海域有5名民眾參加立漿遊憩活動，因海象不佳遭浪帶離岸際，疑似於大海中失蹤。

▲▼海巡人員先救起1男3女上巡邏艇。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

海巡單位獲報後由第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、七星潭安檢所及第二機動巡邏站人員趕赴現場實施救援。

海巡救援人員到達出海口岸邊發現有5名年輕人因遭風浪帶離河口無法返回岸際，巡邏艇立即駛近迅速救起1男3女計4人，其中1名男子一直未尋獲，海巡及空勤總隊極力搜尋，終於再經過約1個半小時發現最後1名男子，並由直升機吊掛上岸。

▲▼海巡人員先救起1男3女上巡邏艇。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

空勤直升機發現最後1名男子並以吊掛方式救上岸。

警方表示，獲救5人與同團共9人於當天凌晨4時30分至花蓮溪口北岸前方海域參加立獎活動，因天候海象不佳，同團5人遭風浪帶離河口無法返回岸際。獲救5人意識均清晰，無明顯外傷，後續送往慈濟醫院就醫。

第一二岸巡隊在此呼籲，近期因受東北季風對流發展影響，天候海象較不穩定，常有強陣風及豪大雨發生，民眾於海象不佳時應避免下海戲水及捕撈水產動植物，以確保自身安全；民眾於岸際發生任何急難事故，隨時都可撥打「118海巡服務電話」，將立即提供各項協助。

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