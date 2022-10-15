他畫蔡習握手還範例「你帳號沒了」　結果帳號真沒了！PTT傻眼

▲亞克一張「你帳號沒了」，沒想到自己的帳號沒了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「亞克畫動畫」以原創和二創動漫畫走紅，近日卻被PTT鄉民發現，YouYube頻道及FB粉專雙雙消失。對此，就有許多人猜測，原因可能和一張「你帳號沒了」的作品有關，因為影射總統蔡英文及中國國家主席習近平。話題引發眾人熱議，「得罪了方丈還想跑」、「酸錯人了，之前酸得正確都沒事，現在酸錯了。」

PTT的西洽板（C_Chat）和八卦板（Gossiping）於13日先後有人發文「亞克畫動畫YT、FB通通消失」、「亞克畫動畫被BAN光了？」文中都指出亞克畫動畫的YouYube頻道及FB粉專突然不見了，「完全沒任何預兆，到底發生什麼事了？」「太扯了吧！FB、YT什麼都沒留下了，人不知道怎樣了？好怕他出現在河邊的新聞上，是不是要出來報一下平安？」

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▲「亞克畫動畫」的YT頻道和FB粉專都不見了。（圖／翻攝自PTT）

至於到底為什麼，留言處就有人貼出一張「握手圖」，猜測該張作品就是原因。只見握手兩方，分別是日本動漫《獵人Hunter x Hunter》的角色「綺多」，以及神似中國國家主席習近平的男子，但「綺多」這個角色曾被影射為蔡英文，所以光是「選角」就已經超敏感。

當時，「亞克畫動畫」是想提供該張作品給網友當素材，特地在圖片背景處、兩人握手上方留白，還加上「你帳號沒了」當範例，沒想到過沒多久，自己的帳號真的沒了，讓PTT網友直呼，「當時畫這張圖就有預感了」、「被寫上筆記本了」、「亞克你還活著嗎？」

不過，也有人在留言處指出，「他在八卦有講被檢舉到消失的」、「他也有講，以後可能不會再創作相關的作品了，心累」、「拍了好幾集嘲諷習近平都影片沒事，畫個筆記本就被檢舉到關。」據悉，所謂的「筆記本」，指的是亞克為嘲諷中介法，二創動漫《死亡筆記本》的作品。