Apple Watch Ultra「1數值」突飆高！他急快篩果然2條線　網卻傻了

▲快篩兩條線。資料照，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果推出的Apple Watch Ultra有很多功能，包含車禍偵測、經期追蹤、體溫感測等。就有一名網友發文表示，他一入手Apple Watch Ultra，便馬上開啟手腕溫度功能，日前因為看到溫度曲線往上噴，加上自己身體不舒服，所以趕緊快篩，想不到果真出現2條線。

這名網友在PTT的iOS板上，以「因Apple Watch手腕溫度功能發現發燒」為題發文，提到他一入手Apple Watch Ultra，就開啟了手腕溫度功能。日前他因為喉嚨不舒服、畏寒、頭痛，懷疑自己是不是發燒了，所以便看了看他的Apple Watch Ultra。

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原PO表示，他打開「手腕溫度」以後，發現當天的溫度曲線往上噴，於是便量耳溫，是37.4度左右。雖然沒有燒得很嚴重，不過他還是在上班前快篩，想不到果真出現兩條線，他也直呼，一開始很懷疑這個功能，現在倒覺得很準。

貼文曝光後，底下網友則紛紛回應，「自己有沒有燒，應該都感覺得到吧」、「只是瞎貓碰上死耗子而已」、「明明就有感冒症狀了」、「我也是因為跌倒偵測才確定自己跌倒」、「我因為錶的時間功能，發現自己遲到」。

不過也有網友表示，「穿戴式裝置的意義在於24小時監測，其他工具當然也可以量體溫，但不會有人拿著體溫計24小時無時無刻不量體溫，而Apple Watch Ultra就是讓你不用主動去監測身體數值，有變化時手錶都幫你記錄下來」。

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