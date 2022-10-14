「會打第四劑嗎？」全場搖頭　1截圖卻曝真實風向：想打打不到

▲第四劑日前全面開打。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情至今，很多人都已經接種3劑疫苗，但面對病毒不斷變種，打疫苗的日子似乎還沒結束，而莫德納次世代疫苗日前開放給18歲以上施打，傳出年輕人預約十分踴躍。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，好奇第四劑開放，其他人會不會去打，「聽說那個次世代很厲害？」發起討論「你各位會去打第四劑嗎？」引發熱議。

這位網友文中表示，「最近好像第四劑開放，你各位會去打嗎，聽說那個次世代很厲害？」但也忍不住直呼，「到底要打到第幾劑啊？」貼文一出，很多人都搖頭，「不會，是有多欠打？一直打一直打」、「不想打了……覺得沒完沒了」、「有完沒完啊？還不是要戴口罩」、「應該不會，反正病毒一直變種」、「完全不考慮，連口罩都不想戴」、「不會吧？除非公司要求」、「沒有特別強制規定就不會想打了。」

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不過，就有人曬出預約畫面的截圖，發現風向根本不同，「額滿，想打都打不到」、「額滿怎麼打？」有網友則表態，「有預約到就打」、「有就打，沒有就算了」、「1月打第三劑，已經預約本週六要打第四劑，結果禮拜一確診QQ」、「有就打啊！只是上個月底確診，要CD三個月後才能打QQ」、「常過敏+工作常接觸很多人的話，至今未確診，還是建議打一下。」

▲有網友想打，但幾乎都額滿。（圖／翻攝自PTT）

也有一些人曝光想打或施打原因，「打了3劑，自然感染了2次，有考慮半年後再打第四劑，畢竟病毒一直在演化」、「被情緒勒索根本沒有選擇，確診後三個月還是打了第四劑」、「我老闆很神經，會催員工打，無奈」、「要出國所以打，反正AZ也過期沒用了。大家一直算第幾劑，怎麼沒算流感打幾劑？」