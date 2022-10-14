　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲虎航頻傳取消航班。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好不容易等來「0+7」，不少人都早早訂好機票，準備前往超想念的日本，沒想到航班卻不飛了！PTT的Japan_Travel板上13日有許多鄉民回報航班取消，除了虎航7日公告砍班的3航點（成田、那霸、新千歲），現在連飛往名古屋、福岡的人也陸續接到通知，其中還包括1月的班機，讓網友直呼超慘。

虎航6日推出機票促銷，指定航線到日本、泰國及韓國，單程票價1010元起，一開賣就秒殺。不過，隔天官方卻宣布，因機場人力不足，「暫停」了飛往成田、那霸、新千歲的航班。只是PTT日旅板從10日開始，就陸續有人回報航班取消，包括飛往岡山、茨城、名古屋、福岡等多個班次，而且取消月份不只11、12月，連明年1月的都有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲很多人近日都在PTT日旅板回報航班取消 。（圖／翻攝自PTT）

從回報資訊來看，取消的原因都是「人力調度困難」，會提供退還訂單款項至原支付方式，或是保留訂單款項、轉作信用帳戶，於180天內抵用後續機票金額，並能免費變更出發地或目的地，如原本從高雄飛沖繩，可以改由桃園前往沖繩，或是從高雄改飛至大阪等等。

儘管虎航有給出替代方案，不過，買了機票的網友仍失望不已，「心驚膽戰怕出發前被取消，臨時買別的機票多出來的錢虎航不用負責？」還有人被取消班機後，「直接認賠改買長榮，2萬多一點，但至少不會搞到你不能出門。」

航班頻頻被取消，也引發其他人議論，「好慘啊！」「怎麼一堆先賣再取消啊？耍人？」「本來還在安排行程，嗯……那就作罷了。」「華航都12月才復航高雄成田了，我就在想虎航為什麼會飛？果然……」「可憐R！是說取消一堆，到底虎航剩啥線啊？」「日旅版根本變成虎航航班取消版，取消太多了吧？」

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘正面照曝光
懷7寶遭酸「靠打砲生孩賺錢」！　她嘆社會病了：我會繼續生
只差3個月就畢業！　馬國女大生魂斷台灣回不了家
碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Gu
北市牧師爺爺淫行曝光！　脫褲逼女大生手淫
樂天啦啦隊今名單「未見林襄」！　她抽菸被拍沉默1天IG首發文
快訊／水泥車翻落高架橋！　路過祖孫被壓
「文化新聞系花」跳一半突脫褲！　掉出超巨車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唐吉訶德不念ㄎㄜ「美冴也不叫ㄧㄚˊ」　15個最常講錯的日文漢字

LIVE／開國門後確診數增？　指揮中心最新說明

苦苓宣布「臉書、Podcast」停更！　原因曝光

日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

只差3個月就畢業！馬國女大生遭殺害...魂斷台灣回不了家

身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

台師大研發視障生學習數學利器！「A8M」協助掌握數學繁複公式

送餐給阿嬤要求揉掉收據　備註1句話揭超暖原因！外送員看哭了

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

唐吉訶德不念ㄎㄜ「美冴也不叫ㄧㄚˊ」　15個最常講錯的日文漢字

LIVE／開國門後確診數增？　指揮中心最新說明

苦苓宣布「臉書、Podcast」停更！　原因曝光

日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

只差3個月就畢業！馬國女大生遭殺害...魂斷台灣回不了家

身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

台師大研發視障生學習數學利器！「A8M」協助掌握數學繁複公式

送餐給阿嬤要求揉掉收據　備註1句話揭超暖原因！外送員看哭了

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

星鏈支援烏克蘭太燒錢！馬斯克要美國防部買單　否則恐中斷服務

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度降至20.25創三年最低

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

尪苦等器捐病危　妻心願「等不認識的人死」崩潰：我好恐怖

台積電強漲17元、收在412！　台股大漲317點站回13100

《台北女子圖鑑》播出被戰翻　導演終於說話：沒想到引起這麼大討論

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

日本橘高校發文「狂讚台灣」！回憶來台表演：如夢一般的時光

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

生活熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

壯年男不菸不酒　竟胰臟炎命危「全是水果害的」

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

他交往「叔叔老婆的妹妹」　1提問網傻了

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

雨彈轟炸！雙北等4縣市大雨特報　警戒區出爐　

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

又2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

更多熱門

相關新聞

相處久學貓！阿金趴餐桌鄙視眼神

相處久學貓！阿金趴餐桌鄙視眼神

相處久了多少會被同化！日本一名飼主家中飼養1貓1狗，黃金獵犬「馬魯（まる）」有著龐大的身軀，但內心住著一隻小貓咪，這天牠學同伴跑上餐桌趴著，優雅地把手壓在臉下面，側著身體思考狗生，連貓皇招牌的鄙視眼神也到位，種種逗趣舉動笑翻無數人。

蘋果手錶「1數值」飆高　他快篩竟2條線

蘋果手錶「1數值」飆高　他快篩竟2條線

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

倉鼠鑽「兔兔隧道」　當超萌電燈泡

倉鼠鑽「兔兔隧道」　當超萌電燈泡

衝日本！3個夯展放進必去清單

衝日本！3個夯展放進必去清單

關鍵字：

虎航飛機航班機票日本旅遊出國PTT

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面