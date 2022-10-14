日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

▲虎航頻傳取消航班。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好不容易等來「0+7」，不少人都早早訂好機票，準備前往超想念的日本，沒想到航班卻不飛了！PTT的Japan_Travel板上13日有許多鄉民回報航班取消，除了虎航7日公告砍班的3航點（成田、那霸、新千歲），現在連飛往名古屋、福岡的人也陸續接到通知，其中還包括1月的班機，讓網友直呼超慘。

虎航6日推出機票促銷，指定航線到日本、泰國及韓國，單程票價1010元起，一開賣就秒殺。不過，隔天官方卻宣布，因機場人力不足，「暫停」了飛往成田、那霸、新千歲的航班。只是PTT日旅板從10日開始，就陸續有人回報航班取消，包括飛往岡山、茨城、名古屋、福岡等多個班次，而且取消月份不只11、12月，連明年1月的都有。

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▲很多人近日都在PTT日旅板回報航班取消 。（圖／翻攝自PTT）

從回報資訊來看，取消的原因都是「人力調度困難」，會提供退還訂單款項至原支付方式，或是保留訂單款項、轉作信用帳戶，於180天內抵用後續機票金額，並能免費變更出發地或目的地，如原本從高雄飛沖繩，可以改由桃園前往沖繩，或是從高雄改飛至大阪等等。

儘管虎航有給出替代方案，不過，買了機票的網友仍失望不已，「心驚膽戰怕出發前被取消，臨時買別的機票多出來的錢虎航不用負責？」還有人被取消班機後，「直接認賠改買長榮，2萬多一點，但至少不會搞到你不能出門。」

航班頻頻被取消，也引發其他人議論，「好慘啊！」「怎麼一堆先賣再取消啊？耍人？」「本來還在安排行程，嗯……那就作罷了。」「華航都12月才復航高雄成田了，我就在想虎航為什麼會飛？果然……」「可憐R！是說取消一堆，到底虎航剩啥線啊？」「日旅版根本變成虎航航班取消版，取消太多了吧？」