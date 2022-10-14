台南勞工局辦職場青銀世代合作論壇　打造友善職場

▲台南市勞工局鼓勵雇主善用中高齡及高齡者人力資源，促進再就業，14日於關子嶺勞工育樂中心辦理2022「職場青銀 世代合作」雇主服務就業論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到高齡、少子等影響，全球皆面臨勞動力短缺議題，為開發潛在勞動力重返職場，台南市勞工局鼓勵雇主善用中高齡及高齡者人力資源，促進再就業，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，14日於關子嶺勞工育樂中心辦理2022「職場青銀 世代合作」雇主服務就業論壇。

現場邀集產官學代表與會，分別以「友善就業」、「青銀共好」等議題探討中高齡人力運用的新思維，有大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、台南市總工業會副秘書長李蕙君等多位來賓及南台科技大學高齡福祉服務系青年學生共同參與。

勞工局王鑫基局長表示，台灣人口老化問題嚴重，預估將於2025年邁入超高齡社會，加上少子化，勞動力不若以往充沛，將影響企業人力資源的運用，如何提高勞動參與率與補足企業用人需求是很重要的，希望透過今天的論壇共同探討及推動中高齡及高齡者就業，促進勞動參與以填補企業人力缺口。

王鑫基說中高齡及高齡勞工是職場中珍貴的人力資源，為了讓銀髮人才發揮所長，2022年9月29日成立雲嘉南首座銀髮人才服務據點，透過據點在善化火車站對面的便利性，由專人整合就業服務資源，提供客製化的就業服務，今日更透過論壇與大家一同思索中高齡與高齡者人力的職場價值，鼓勵企業善用中高齡與高齡人力資源投入職場，運用青銀世代合作，打造企業員工雙贏局面。

我國中高齡及高齡者勞動參與率低於美、日等國家，為促進中高齡及高齡者再就業，勞工局除辦理各種活動、講座外，並積極開發工作職缺，王鑫基強調中高齡與高齡者通常具有豐富的職場經驗、工作穩定性高以及處事成熟圓融等特質，在職場上這些特質可以與年輕員工所具有的熱情、創意想法互補，希望企業透過青銀合作及經驗傳承模式，創造青銀共好的職場願景。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示藉由今日論壇分享，希望可以翻轉企業對中高齡及高齡員工刻板觀念，藉由融合青年世代員工特質，提升青銀世代合作效益，另鼓勵銀髮朋友、企業可多運用臺南銀髮人才服務據點(地址：善化區民族路1號-善化火車站對面），提供55歲以上民眾就業媒合、職涯諮詢、就業促進課程，以及雇主座談會、企業求才等服務，洽詢電話：06-5832516。