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2022年六都交通運輸論壇在台南　建構智慧交安環境

▲「2022年六都交通運輸論壇」14日在台南市盛大舉行，市長黃偉哲表示，藉由六都交通局與產官學研各界專家學者齊聚古都台南，共同研討道路安全理念，建構智慧便捷的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022年六都交通運輸論壇」14日在台南市盛大舉行，市長黃偉哲表示，藉由六都交通局與產官學研各界專家學者齊聚古都台南，共同研討道路安全理念，建構智慧便捷的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022年六都交通運輸論壇」14日在台南市盛大舉行，台南市長黃偉哲表示，藉由六都交通局與產官學研各界專家學者齊聚古都台南，透過「智慧交通管理之應用」與「道安問題與策進作為」兩大主題，共同研討道路安全理念，建構智慧便捷的城市，並期以全國第一的台南市智慧停車管理成果提供國內各縣市參考。

交通局王局長銘德表示，六都交通運輸論壇歷由六直轄市政府輪流辦理，今年適由台南市主辦，故特別挑選孕育國內交通管理人才的國立成功大學舉行，並邀請成功大學蘇慧貞校長蒞臨指導。

本次論壇除邀請六都交通首長共襄盛舉外，還特別邀請交通部參事暨科技顧問室王主任穆衡以及交通部道路交通安全督導委員會黃執行秘書運貴，從上位計畫政策方針角度「我國智慧運輸前瞻發展策略」和「我國道路交通安全現況及防制對策」2大主題進行專題演講。

▲「2022年六都交通運輸論壇」14日在台南市盛大舉行，市長黃偉哲表示，藉由六都交通局與產官學研各界專家學者齊聚古都台南，共同研討道路安全理念，建構智慧便捷的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，特別邀請國立成功大學交通管理科學系教授陳勁甫、主任鄭永祥、教授李威勳、教授魏健宏及遠通電收股份有限公司張總經理永昌、中華民國運輸學會邱理事長裕鈞等各領域專家學者，分別針對智慧交通管理、道路安全策進作為之城市交通重要課題進行與談及意見交換，期透過經驗分享與交流，協助六都市政府擬定政策推動方向，促進六都之借鏡與互動。

▲「2022年六都交通運輸論壇」14日在台南市盛大舉行，市長黃偉哲表示，藉由六都交通局與產官學研各界專家學者齊聚古都台南，共同研討道路安全理念，建構智慧便捷的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

智慧交通與道路安全議題一直都是交通運輸發展要點、先進都市政策方向，本次六都交通運輸論壇臺南市著眼於未來次世代運輸系統的創新與挑戰，透過整合智慧運輸政策及提升全民道安意識推動，共同營造更安全、智慧、友善的交通環境。

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