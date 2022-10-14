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大陸 大陸焦點 特派現場

點4碗粿條「結帳2400元」妹子怒PO照公審　內行一看配菜：合理價

記者鄭思楠／綜合報導

廣東汕頭一女生和同伴近日在社交媒體發影片控訴，她們慘遭一家餐廳宰客。她們曬出當天的消費紀錄，共吃了4碗粿條付了545元人民幣（約新台幣2416元）。有網友驚呼太貴了，「盤子，被宰了。」不過，更多網友在看到她裸條的配料後，傻眼反駁其實定價超合理。

該名女生近日在抖音上傳一則短片，公審一間餐廳，影片顯示，眾人點了數碗湯粿條，碗上放滿蝦肉等各種海鮮。鏡頭一轉，她PO出4碗粿條價錢，合共達到545元（人民幣，下同）。

▲▼4碗粉545元被質疑天價。（圖／翻攝自影片）

▲4碗粿條走的是浮誇系海鮮路線。（圖／翻攝自影片）。（圖／翻攝自影片）

事後，商家回應稱，普通的粿粉價格並不高，且自己的餐廳明碼標價，4名女生之所以價格高，是因為她們添加了海鮮，「自由選擇，自己喜歡吃什麼加什麼，做長遠的生意，為什麼要宰1-2個客人。」

網友看後戰翻，部分人認為顧客被欺騙，餐廳定價太貴，「大冤種，被割了」、「蝦也不大，真的是夠坑的」。但更多的網友為餐廳說話，「明碼標價，覺得貴不要點，點了不要覺得貴，更不要發到網上」、「汕頭還有100多一份的龍蝦腸粉，吃不起別點唄 」、「正常，海鮮貴，明碼標價」、「這麼大的九節蝦，還有2隻小青龍，這500多還好吧 」。

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