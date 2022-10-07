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社會 社會焦點 保障人權

向冷氣行調貨「型號不符」被退　不歸還冷氣又撂2人痛毆他

記者邱中岳／台北報導

北市大同區3日深夜11時許，民眾報案在南京西路、延平北路口有人打架，警方獲悉到場發現滋事者早就散去，立刻調閱監視器找到涉案4人，發現原來其中2人因冷氣買賣糾紛喬不攏，其中一方找來2人助陣，進而變成3打1的局面。

警方調查，39歲的吳姓冷氣裝潢工，日前向冷氣行調貨裝冷氣，但是因為型號不符合客人要求，所以被客人退貨，但理當應將冷氣還給冷氣行，但是吳男卻遲遲沒有歸還，冷氣行老闆因此向55歲的李姓男子抱怨。

▲▼吳姓男子向冷氣行調貨，被客戶退貨還不歸還，找人動手打傷出面協商的李姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳姓男子（紅圈）向冷氣行調貨，被客戶退貨還不歸還，找人動手打傷出面協商的李姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男原本與吳男就有熟識，雙方在3日深夜11時許，相約南京西路、延平北路口見面，商討冷氣歸還事宜，但是卻一言不合發生糾紛，吳姓男子甚至找來45歲的范姓、呂姓男子到場助陣。

3人當場持水管、橡膠棒毆打李姓男子，造成李姓男子右手臂受傷，隨後4人也離開現場，警方獲報到場調閱監視器，4日凌晨查緝涉嫌鬥毆的4人到案，訊後依照社維法、妨害秩序等罪嫌送辦。

▲▼吳姓男子（紅圈）向冷氣行調貨，被客戶退貨還不歸還，找人動手打傷出面協商的李姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李男當場被吳男3人持水管、橡膠棒毆打，警方到場早已散去，調閱監視器逮捕鬥毆4人。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男指稱，因吳不願意歸還被退貨的冷氣，才會出面與吳協調，但吳卻藉口工作很忙，不是不還只是要等有空，警方也呼籲，暴力無法解決事情，可以經由法院、調解委員會處理。

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