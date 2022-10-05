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廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

▲▼ 廖老大手搖飲，西屯,福科路,鐵粉。（圖／記者陳筱惠攝）

▲加盟店降價求生，連1杯也外送。（示意圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大手搖飲「大里中興店」僅撐2個月就宣布陣亡，該業主則喊話，將換新品牌營業，同時也感慨危機就是轉機。而嘉義「民族733店」業主則苦撐表示，乾脆調降飲品價格，最低一杯只要15元，「希望用更優惠的價格，讓大家可以暫時忘記品牌形象！」

面對廖老大退出直播圈，光環與討論度驟減的窘境下，「民族733店」加盟店老闆乾脆降價求生，他在臉書《嘉義綠豆大小事》誠意十足喊話，「目前小店已經全面降價了，希望用更優惠的價格，讓大家可以暫時忘記品牌形象。」

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從菜單可見，除了「詐欺ㄟ」仍維持100元，剩下品項都阿莎力降價，中杯調降5元、大杯則調降10元，以最便宜的冬瓜茶來說，中杯只要15元。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

▲老闆大杯調降10元拚了。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

此外，老闆也積極做活動，像是買5送1，以及1杯就可外送。消息曝光後，網友紛紛給予打氣，「你們的紅茶比50嵐還好喝」、「看你不斷在社團PO文做市場調查並調整，覺得你很用心在經營」、「辛苦了！希望未來能夠一直秉持良心做生意，因為真的不容易」、「可以耶～下次回嘉義買起來」、「 茶類25元我覺得很可以」、「老闆有心我就支持」、「台北是什麼天價」。

▼網友喊支持。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

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