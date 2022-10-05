開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

▲北市國小傳槍響！建設老闆中彈倒地，槍手開槍畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市文山區興隆國小校門口外今（5）日下午2時許驚傳槍響！50歲的林姓建設公司老闆和妻子外出時，遭埋伏槍手開3槍射中大腿，事發當時的畫面曝光，只見槍手尾隨在林男身後，下秒近距離開槍，所幸林男緊急送醫後無大礙。槍手犯案後前往興隆派出所自首，自稱是要替朋友出氣，才會憤而開槍，目前林男仍在醫院治療中。

案件發生在今下午1時59分，林男當時正與妻子道路邊開車，而此時一名男子卻尾隨在後，並持槍朝林男腿部連轟三槍，林男腿部中彈倒地不起，而槍手逃離現場後不久，便自行到興隆派出所投案。

透過監視器畫面可以看到，槍手當時緊跟在林男身後開槍，林男當場被嚇得狂跳，此時槍手又再補開兩槍，林男躲往轎車車頭後不支倒地，而其妻子見狀拿起背包狂揮，槍手才趁隙逃離。

文山二警方表示，槍手邱男（22歲、經查有詐欺前科）犯案後持改造手槍1把、彈匣1個及子彈5發到派出所投案，他向警方表示稍早在興隆路2段持槍攻擊1男子；據警方調查，被開槍的林男身為建設公司老闆，名下有多起建案正在開發，警方懷疑這起槍擊案與土方工程包糾紛有關，警方正持續追查槍枝來源及有無共犯。