分析「雨刷」高機率上議員！小商人曝1惡夢場景恐成真

▲假球案主謀「雨刷」成立競選總部。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

中華職棒2009年爆出假球案，主謀「雨刷」蔡政宜服刑3年8個月後出獄，近日有網友卻發現，他竟悄悄登記參選嘉義縣第四選區縣議員，引發議論。對此，嘉義地頭蛇兼棒球迷的「小商人」就發文，分析蔡政宜的當選機率很高，不禁喊話「拜託大家都回去投票，我反雨刷，自己的國球自己救！」

小商人13日在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，提到很多朋友私訊告訴他雨刷選議員，他本來想說晚一點再發表看法，結果消息一曝光，「我信箱直接炸掉！」接著列出嘉義市第四選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）的候選人，共10人參選，應選6席（含婦女保障1席）：

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黃嫈珺（現任議員，朴子皇家）

李國勝（現任國民黨議員，嘉義謝龍介）

陳怡岳（民進黨副議長，陳明文的姪子）

蔡奇璋（現任國民黨議員，票倉在東石）

蔡政宜（外號雨刷，黑象事件假球案，李流宋系統支持）

呂文正（民進黨提名，水上救生協會理事長）

姜梅紅（民進現任議員，天馬大酒家老闆娘）

蔡建漢（前議員蔡鼎三兒子，蔡阿嘎的堂兄弟）

郭西川（前縣議員，票倉在六腳）

陳崇榮（東石紅龍海釣場老闆）

小商人指出，若以目前情勢來看，選區可分為3類，「選區穩到靠北的有：黃嫈珺、李國勝、陳怡岳」、「普通穩的有：蔡奇璋、蔡政宜」、「不穩的有：呂文正、姜梅紅、蔡建漢、郭西川」，認為扣掉極穩的3個人，雖然蔡政宜是普通穩但很有可能當選，「沒辦法，地方的阿公阿嬤資訊沒那麼發達，年輕人返鄉投票力量有限。」

▲小商人覺得蔡政宜當選機率很高。（圖／民眾提供）

他忍不住想像蔡政宜當選一幕，「各位棒球迷，今年11月26日雨刷將宣布當選嘉義縣議員」、「也許明年嘉義市棒球場還可以看到雨刷議員當嘉賓去開球，還可以跟助總、辜少握手恭喜兄弟象二連霸」，但光是用想的，就讓身為棒球迷的他直呼，「以上真的發生的話，X你娘，想到就惡夢！」

最後，小商人表示，「普通穩」跟「不穩」的票數其實沒差多少，「雨刷出來選，影響最大的就是姜梅紅，因此小弟在此拜託大家都回去投票，我反雨刷，自己的國球自己救。」貼文吸引眾多球迷留言，「身為中職球迷，不管是支持哪隊的，都要抵制這個差點毀掉整個聯盟的傢伙」、「拜託嘉義人回家投票，救救台灣棒球。」