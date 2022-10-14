「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢太平登場　現場3萬人驚人畫面曝

▲「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢太平登場，現場湧3萬人驚人高空畫面曝。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

距離年底選舉倒數43天，爭取連任的台中市長盧秀燕首場大型造勢「十全十美・女力挺台灣聯合造勢活動」今（14）日晚間在太平盛大舉行，還邀請藍營其他9位女性縣市長候選人首度在台中合體造勢，現場湧入超過3萬人，現場座位幾乎坐無虛席，驚人空拍畫面也曝光。

▲台中市長盧秀燕今晚攜手其他9位藍營縣市長參選人合體造勢。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市長盧秀燕今晚攜手彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏合體登場，造勢晚會現場突破3萬人，凍蒜聲震天，國民黨主席朱立倫，粉色調旗海飄揚，各位參選人輪番開講。

▲盧秀燕提到，自己是守護台中的市長，竟然綠營批評只會「送往迎來」。（圖／記者游瓊華翻攝）



壓軸登場的台中市長盧秀燕表示，今年國民黨提名10位女性縣市長，佔22縣市將近一半，這在台灣選舉史上相當罕見，更證明台灣已經「女力崛起」。盧秀燕話鋒一轉提到，今年選舉的負面攻擊特別嚴重，過去選了九次，從未像今年這樣，自己是守護台中的市長，竟然被批評只會「送往迎來」，還有人說「媽媽市長只顧柴米油鹽醬醋茶」抹煞執政努力，更有人批評她是「不稱職的媳婦」，用傳統觀念綁架思維惡意攻擊。

盧秀燕表示，要證明女性不只可以守護家庭，更可以守護一座城市，女力要一起守護台中、守護台灣，這場選舉不只是地方選舉，更是決定台灣未來前途的選舉，呼籲選民要用選票救國家救人民，十全十美都當選，女力挺台灣，台中好，台灣會更好。

▲國民黨主席朱立倫也到場，表示盧秀燕是大家最肯定、最愛的媽媽市長。（圖／記者游瓊華翻攝）



國民黨主席朱立倫也到場與10位女性縣市長候選人大合體，朱立倫提到，盧秀燕是大家最肯定、最愛的媽媽市長。反轟總統蔡英文總統，「妳否定了媽媽，就是否定我們自己的媽媽、否定了大家的媽媽。」

競選總部表示，今天盧秀燕首場大型造勢地點選在太平體育場，也是四年前盧秀燕首次競選市長的首場造勢場地，如同競選總部設在大里一樣，以屯區為起點努力不懈。