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新竹市長三腳督高虹安「存款最多」　38歲就有1400萬

▲▼高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長三角督高虹安存款最多。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

中央選舉委員會14日上網公告各公職參選人的財產申報資料，其中備受矚目的新竹市長候選人「三腳督」，3人之中最年輕的民眾黨候選人高虹安，38歲就有1400萬存款，同時也是3人之中存款之中的候選人。

高虹安財產申報資料共計5筆存款，累計1465萬，另有3筆已繳金額378萬2333元的保單，另有創業投資「科智企業股份有限公司」，總金額為165萬元，名下無土地、建物與汽車等等。

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林耕仁與配偶存款共計37筆、累計742萬588元。（圖／記者陳凱力翻攝）

國民黨候選人林耕仁，包括本人與配偶存款共計37筆、累計742萬餘元，另有申報有價證券股票6筆、8萬5210元；已繳11筆、9066萬1021元的保單，財產申報資料有10筆土地、4筆建物，地點包含新竹市、台中市等地段

林耕仁另外還申報1筆債務1700萬元，於2021年6月1日由新竹市農會信用部授信，取得原因為企業投資；另有2筆事業投資，分別為「甲寅環保工程」、「興世超企業有限公司」，總金額2240萬元。

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹13筆存款，累計100多萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

民進黨候選人沈慧虹，存款13筆，累計100萬餘元，另有2筆債務共72萬元，皆為2008年取得的終身壽險保單墊繳本利和，名下無土地、建物。

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