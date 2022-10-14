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俄允助烏南赫松居民撤離　歐盟警告克宮勿用核武

▲▼烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

文／中央社基輔13日綜合外電報導

俄羅斯今天同意協助居民撤離遭俄國「併吞」的烏克蘭赫松州，這是烏軍反攻有成的跡象。與此同時，歐洲聯盟（EU）則警告，若克宮使用核武，莫斯科的軍隊將遭「殲滅」。

法新社報導，莫斯科今天決定協助民眾撤離烏國南部的赫松州（Kherson）前，基輔政府昨天表示，已收復赫松州5個聚落。

俄國副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）表示：「政府決定安排協助此區（赫松）居民離開。」

莫斯科扶植的赫松州占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）稍早呼籲俄羅斯介入，並建議居民「撤離到其他地區，以保護自己，免於遭到飛彈襲擊」。

離境者將前往2014年被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）和俄國南部地區。

基輔政府8月宣布在烏國南部發起反攻，且在不到一週內，就收復赫松州逾400平方公里的國土。

赫松市地近克里米亞，是俄軍2月24日入侵烏克蘭後，第一座淪陷的主要城市。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）隱晦威脅將訴諸核武來阻止繼續在戰場失利。對此，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）向克宮傳達強而有力的訊息。

波瑞爾說：「蒲亭說他不是在虛張聲勢。他承擔不起虛張聲勢。」

「對烏克蘭發動任何核子攻擊，都將得到一種答覆，不是核子的答覆，但會是一種來自軍方、使俄軍被殲滅的強力答覆。」

 

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