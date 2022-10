俄軍在盧甘斯克「瘋狂挖戰壕」插龍牙　照片驚呆網：重回一戰時代

▲為了應對即將到來的烏軍攻勢,俄軍正在盧甘斯克地區狂挖戰壕。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續8個月,烏克蘭如今正在不斷反攻收復失土,俄羅斯則由攻方轉變為防守方。網路社群上近期流傳許多影像,俄軍似乎開始在盧甘斯克地區挖掘戰壕,讓不少網友驚呆說「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」。

公開來源情報(OSINT)分析專家Benjamin Pittet日前在推特發文,指稱俄羅斯正在盧甘斯克地區建造戰壕防線,除了有基礎的防止車輛通過的壕溝、數道步兵及車輛的射擊陣地外,還有2條插滿了俗稱「龍牙」反戰車防禦工事的壕溝。

推特帳號Saint Javelin也分享了俄軍正在盧甘斯克佈置「龍牙」的影片,直呼「為了應對烏克蘭一定會到來的攻勢,俄軍正在盧甘斯克建造廣泛的戰壕系統」、「想像一下在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰,那是第1次世界大戰的產物」。

影片一出立刻引發外國網友熱議,有人說「俄軍是想上演21世紀版的凡爾登嗎」、「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」、「邏輯正確,當你使用二戰的武器,你的思維也會退回二戰」、「他們挖的不是戰壕,而是墳墓」、「現代版馬奇諾防線」。

龍牙(或稱龍齒、龍牙樁)是一種針對裝甲車、戰車的防禦工事,是二戰時期的產物,並非一戰,一般是以多排一組的方式布置,每排相互交錯,使裝甲單位無法跨越,這類的防禦工事應用地區十分廣泛,像是大西洋壁壘、齊格菲防線以及馬奇諾防線皆有設置。

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



1/2 pic.twitter.com/tXkadeIGFV