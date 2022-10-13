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莫斯科才宣告併烏南赫爾松州　烏克蘭：再收復5個聚落

▲▼烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲烏軍收復赫爾松5個聚落。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭12日表示，又收復南部赫松州（又譯赫爾松）另外5個聚落。儘管俄羅斯過去數日展開大規模飛彈攻擊，烏克蘭反攻不停歇。赫松州是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭4州之一。

法新社報導，烏克蘭總統府在每日報告中指出：「烏克蘭武裝部隊已經解放赫松州（Kherson）別里斯拉夫區（Beryslav）另5個聚落：諾沃瓦西利夫卡（Novovasylivka）、新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）、新卡米揚卡（Nova Kamyanka）、特里福尼夫卡（Tryfonivka）、切爾沃涅（Chervone）。」

報告稱：「敵人繼續砲擊我方部隊陣地，試圖沿整條接觸線對我方反攻進行嚇阻。」

烏軍8月底宣布在南部展開反攻。

在重新掌控幾乎整個東北部哈爾科夫州（Kharkiv）後，烏軍最近聲稱在東部和南部前線取得更多斬獲。

莫斯科9月30日宣告兼併赫松州後，基輔10月6日就表示，在一週內已收復當地逾400平方公里土地。

與此同時，負責國內安全的俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，遭控涉及炸毀連接俄羅斯和克里米亞主要橋梁的8人已經被捕。烏南札波羅熱巿（Zaporizhzhia）官員則表示，俄軍對當地進行更多攻擊。

聯邦安全局指出，針對克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日攻擊案逮捕5名俄羅斯人、3名烏克蘭及亞美尼亞公民。這座橋梁耗資數十億美元興建，是補給和運輸的重要通道，俄方曾對克里米亞大橋大吹大擂。

一部載有炸藥的卡車行駛橋上的時候爆炸，造成4人死亡，更導致克里米亞大橋兩座公路橋其中一座的兩截路段被炸斷。

烏克蘭官員對爆炸事件大表讚許，但未直接宣稱是烏方所為。

聯邦安全局宣稱，嫌犯在烏克蘭軍事情報機構指示下犯案，他們偽造了隨身的文件，並將炸藥祕密送進俄羅斯境內。

聯邦安全局指出，這是一起複雜陰謀，炸藥先從烏克蘭敖德薩港（Odesa）走海路前往保加利亞，再被運到喬治亞，走陸路被送到亞美尼亞，後來又運回喬治亞，然後才送進俄羅斯，最後被祕密地送達目標地點。

俄羅斯總統蒲亭指控烏克蘭特務策劃這起爆炸，稱之為「恐怖主義行徑」，並且下令對烏克蘭展開一連串飛彈攻擊作為回應。

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