基輔尋求西方提供「防空系統」　俄軍砲擊烏東前線城市

▲美國將提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

文／中央社

俄羅斯連續2天飛彈攻擊烏克蘭各地，基輔呼籲西方國家提供防空系統。德國承諾的首套IRIS-T防空系統已抵達，美國NASAMS系統也將送達。俄軍仍持續砲擊烏東前線城市，造成死傷。

● 俄狂轟濫炸 基輔尋求防空系統協助



面對俄羅斯飛彈狂轟濫炸，烏克蘭呼籲西方國家提供更多防空系統。烏國的西方支持者今天集會討論，將此事列為「首要任務」。

法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）被問到他對基輔的支持者們在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議抱有什麼期望時，僅回答「防空系統」幾個字。

以美國為首的近50國代表今天在北約總部集會，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱，會議是為討論如何增加對烏克蘭的支持，在俄羅斯本週對烏克蘭發動飛彈攻擊後，加強防空成了當務之急。

● 俄軍砲擊烏東前線城市 至少造成7死8傷



烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯今天砲擊接近前線戰場的城市阿夫迪夫卡一處市場，至少造成7人喪生，另有8人受傷。

法新社報導，基里蘭科在通訊軟體Telegram發文說：「阿夫迪夫卡（Avdiivka）今晨遭到砲擊，至少造成7死8傷。俄軍砲火命中市中心市場，當時有許多人在那裡。」

他說，這次攻擊「沒有軍事上的理由」。他的發文並附有照片，顯示死者遺體和受損的市場攤位。路透社無法驗證相關真實性。

● 30%烏克蘭能源基礎設施受損



烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯10日和11日連續對烏克蘭發動飛彈攻擊，境內30%能源基礎設施被擊中。

哈魯申科昨天告訴CNN：「我們要把這項訊息傳遞給我們的夥伴：我們必須保護領空。」

他還說，俄羅斯漠視國際法規，「他們不在意任何一種國際協議或協約」。

● 基輔：再收復南部赫松州5個聚落



烏克蘭今天表示，又收復南部赫松州另外5個聚落。儘管俄羅斯過去數日展開大規模飛彈攻擊，烏克蘭反攻不停歇。赫松州是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭4州之一。

法新社報導，烏克蘭總統府在每日報告中指出：「烏克蘭武裝部隊已經解放赫松州（Kherson）別里斯拉夫區（Beryslav）另5個聚落：諾沃瓦西利夫卡（Novovasylivka）、新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）、新卡米揚卡（Nova Kamyanka）、特里福尼夫卡（Tryfonivka）、切爾沃涅（Chervone）。」

● 德提供首套IRIS-T防空系統抵烏



烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，德國承諾提供4套IRIS-T防空系統，烏克蘭已收到第一套。

法新社報導，列茲尼科夫昨天發推文表示：「（德國）IRIS-T已經抵達。（美國）『國家先進防空系統』（NASAMS）即將送達。這只是開始。我們需要更多。」「捍衛（烏克蘭）領空，保護我們的人民，這至關重要。」

● 澤倫斯基籲提供防空武器 美將儘速運交NASAMS

俄羅斯10日升高軍事行動，向烏克蘭發射80多枚飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基11日要求七大工業國集團（G7）領導人緊急提供防空武器。白宮表示，美國將儘速運交烏克蘭「國家先進防空系統（NASAMS）」。

NASAMS是中短程防空系統，由美國雷神（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發，能攔截敵機、巡弋飛彈等目標，射程30到50公里。美國2005年起以NASAMS協助防衛首都與白宮。

俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭首都基輔和其他城市後，白宮也曾發布聲明，表示美國總統拜登（Joe Biden）承諾向烏克蘭提供先進防空系統。

▲Ｇ７領袖警告俄羅斯總統普丁，勿動用核武。（圖／路透）



● G7領袖挺烏 警告俄國勿動用核武



世界七大工業國集團（G7）領袖11日舉行線上會議商討烏克蘭情勢後發布聲明，承諾持續大力支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。他們並警告，若俄國膽敢動用核武將遭遇嚴重後果。

七國集團領袖在聯合聲明中說：「我們將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律援助，並將堅定與烏克蘭站在一起，不論需要多久時間。」

這項聲明譴責俄羅斯近日對烏克蘭的飛彈攻擊，並指出這種對平民百姓的攻擊已構成戰爭罪行。聲明說：「我們將對普丁總統和其他應負責任者究責。」

● 法國將強化東歐防禦位置



法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）11日說，隨著俄羅斯與烏克蘭的戰爭拖延下去，法國將在未來數週於羅馬尼亞部署更多兵力和設備，並強化法國在東歐其他地方的存在感。

法新社報導，勒克努告訴參議院小組，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將做出「強化我們在歐洲東側防禦位置」的決定，這是法國對北大西洋公約組織承諾的一部分。

● CNN專訪 拜登：普丁理性但嚴重誤判侵烏能力



美國總統拜登11日在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，他相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是「理性的人」，卻嚴重誤判了他侵略烏克蘭和壓制烏國人民的能力。

拜登告訴CNN主播塔柏爾（Jake Tapper）：「我認為他是理性的人，但已嚴重誤判。」

CNN報導，拜登和他的部會首長及西方盟國領袖在過去數個月持續爭論普丁可能採取的下一步，而俄軍近來在烏克蘭戰場屢屢挫敗顏面盡失。拜登上週警告，世界自冷戰以來首度處於核子「末日決戰」風險中。

▲克里米亞跨海大橋爆炸案，俄羅斯逮捕8人。（圖／路透）



● 克里米亞大橋爆炸 俄控烏情報局策劃逮8嫌



俄羅斯聯邦安全局（FSB）12日發布聲明指出，針對8日發生的克里米亞大橋爆炸，當局已拘捕8名嫌犯，當中包括5名俄羅斯人和3名烏克蘭和亞美尼亞公民。

路透社報導，俄羅斯聯邦安全局指控，烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）和局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）策劃這起爆炸案。

法新社報導，俄羅斯聯邦安全局在聲明中說，這起「恐怖攻擊」是由烏克蘭特勤單位策劃，炸藥藏在塑膠袋捲軸內，8月由烏克蘭敖德薩港（Odessa）運出，先經過保加利亞、喬治亞和亞美尼亞後，才進到俄羅斯。

●石油出口支撐 俄度過首波制裁衝擊



俄羅斯的經濟或許面臨了諸多長期挑戰，但現在能源出口似乎發揮了韌性，協助俄羅斯度過西方就侵烏祭出的首波制裁。

法新社報導，莫斯科當局表示，俄羅斯的通貨膨脹緩解，想要就業的人口幾乎都有工作，與許多金融專家預測的慘況相悖。

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）在最新報告中支持俄羅斯的觀點，稱由於俄羅斯有石油出口且國內需求相對穩定，經濟衰退程度將未如預期的嚴重。

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